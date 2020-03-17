Украинцы, ехавшие из Германии на родину, которые оказались в западне на границе с Польшей после перекрытия трассы полицией,попросили президента Владимира Зеленского помочь им вернуться домой.

Как сообщает PavlovskyNews, пассажиры уже третьи сутки не могут продолжить свой путь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Просим, чтобы власти, и Владимир Зеленский помогли нам пройти границу. У нас дети дома и родители. И мы же не животные, чтобы жить третье сутки в автобусе. Нас проверяли на польской границе – мы все здоровы!", – сказала одна из пассажиров.

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Вчера к ним приехал представитель посольства Украины в Германии, собрал паспортные данные, обещал транзитный коридор, но на связь дипломат больше не выходил.

Час назад немецкая полиция перекрыла движение возле пограничного пункта Франкфурт на Одере. Теперь украинцы не понимают, как им выбраться, даже если поедут в обратном направлении.

У некоторых из них начались проблемы со здоровьем, а также заканчиваются продукты и медикаменты.

Отметим, что в салоне автобуса находится 46 украинцев. Автобус отказались пропустить польские пограничники. По их словам, граница закрыта для иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько европейских авиакомпаний в воскресенье, 15 марта, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов, отменили полеты, в результате чего украинцы застряли в аэропортах Германии и Австрии.

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