Украинские туристы, которые возвращались из Мексики, застряли в аэропорту Варшавы. Это произошло из-за того, что украинский авиаперевозчик отменил рейс.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала украинка Екатерина, которая летела из Канкуна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поляки сказали: "По ходу, ваша страна вас бросила, рейс отменили, а что с вами делать мы не знаем". И пошли разбираться. Забрали паспорта и сказали ждать, выдали еду", – расказывает девушка.

По ее словам, в неопределенной ситуации оказались примерно 30-40 граждан Украины. Все они летели из Мексики польским рейсом.

Украинцы застряли в аэропорту Варшавы

"Польский борт согласился взять украинских граждан, нас всех собирали по разным странам Латинской Америки. Вообще рейс из Перу летел, я подсела в Канкуне в Мексике. Прилетели в Варшаву, должна была быть пересадка на Sky Up до Киева, пока долетели его отменили", – отметила Екатерина.

Уведомление об отмене рейса

Вместе с тем, украинка подчеркнула, что украинский консул постоянно находится на связи с гражданами. Он обещает организовать автобусы и довезти людей до Львова, но пока неизвестно, удастся ли это.

"От себя могу сказать, что консул Украины в Мексике очень хорошо работает, ей отдельная благодарность. Она на связи 24/7, каждый день предлагала варианты возвращения и все время отслеживает, где мы и как", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

Позже некоторые и вовсе объявили голодовку из-за плохих условий обсервации и провала власти в коммуникации.

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