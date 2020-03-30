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30 марта • обновлено в 23:49
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Украинцы застряли в Польше по дороге из Мексики: детали скандала

13.8т
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Украинские туристы, которые возвращались из Мексики, застряли в аэропорту Варшавы. Это произошло из-за того, что украинский авиаперевозчик отменил рейс.

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Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала украинка Екатерина, которая летела из Канкуна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поляки сказали: "По ходу, ваша страна вас бросила, рейс отменили, а что с вами делать мы не знаем". И пошли разбираться. Забрали паспорта и сказали ждать, выдали еду", – расказывает девушка.

По ее словам, в неопределенной ситуации оказались примерно 30-40 граждан Украины. Все они летели из Мексики польским рейсом.

Украинцы застряли в аэропорту Варшавы

Украинцы застряли в аэропорту Варшавы

"Польский борт согласился взять украинских граждан, нас всех собирали по разным странам Латинской Америки. Вообще рейс из Перу летел, я подсела в Канкуне в Мексике. Прилетели в Варшаву, должна была быть пересадка на Sky Up до Киева, пока долетели его отменили", – отметила Екатерина.

Уведомление об отмене рейса

Уведомление об отмене рейса

Вместе с тем, украинка подчеркнула, что украинский консул постоянно находится на связи с гражданами. Он обещает организовать автобусы и довезти людей до Львова, но пока неизвестно, удастся ли это.

"От себя могу сказать, что консул Украины в Мексике очень хорошо работает, ей отдельная благодарность. Она на связи 24/7, каждый день предлагала варианты возвращения и все время отслеживает, где мы и как", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

  • Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

  • Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

  • Позже некоторые и вовсе объявили голодовку из-за плохих условий обсервации и провала власти в коммуникации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Комментарии
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Сколько вас ещё там на отдыхах? Зае.ба.ли тугодумы
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1
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Ну вот всё возвращается на круги своя, особенно звучит ностальгически "паны своему быдлy еду выдали" ))))) Семьсот лет в польских cвинapниkax никуда не денешь ))))))))
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
У тебя,было две недели... чтобы вернуться... кура
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