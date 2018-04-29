Украинцы застряли в Египте: стало известно, когда их заберут домой

Украинские туристы, которые должны были вылететь из Египта во Львов еще 27 апреля, но вторые сутки находятся в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх, могут отправиться домой уже во второй половине дня в воскресенье, 29 апреля.

Часть из них вылетела в Украину 28 апреля, однако многие остались в аэропорту. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в своем Twitter-аккаунте.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", - сказано в сообщении.

Туристична компанія повідомляє про готовність вивезти групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, 29.04. у другій половині дня. pic.twitter.com/9kK8HAEIqO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года в египетском городе Хургада также застряли около 200 украинских туристов, поскольку их самолет не смог подняться в воздух и чуть не потерпел крушение при попытке взлета.