Украинцы застряли в Чехии: рейсы отменены, посольства закрыты

Украинцы, которые оказались за границей, не могут выехать назад на родину. Из-за коронавируса им дано всего три дня на то, чтобы вернуться, после этого граница будет закрыта.

Как рассказал OBOZREVATEL Иван Лисчишин, его внучка, 19-летняя студентка Диана с друзьями поехала отдохнуть в Европу. Они не пользовались услугами турфирмы, а все заказывали сами.

“Они собирались посмотреть Германию, Польшу и Чехию. Билеты на бус назад у них только на 17 или 19 число. Сейчас его отменили. Украинское консульство в Праге закрыто, а на телефонные звонки никто не отвечает. Только механический голос говорит о том, что нужно делать если попал в беду”, – рассказывает Лисчишин.

Украинцы не могут выехать из Чехии

Сейчас Диана с друзьями в отчаянии взяли такси и поехали в сторону Кракова, чтобы попробовать хотя бы оттуда вернуться домой.

“Пока они в пути, связи с ними нет. Но в Кракове наше консульство тоже закрыто и никто не отвечает. Из Польши еще можно будет выехать до конца воскресенья, надеюсь, что они успеют”, - говорит Лисчишин.

Также мужчина удивляется, что все наши представительства в других странах вместо того, чтобы работать в такой чрезвычайной ситуации спокойно ушли отдыхать.

Польша и Чехия закрывают границы

“Президент же сказал, что все должны вернуться и посольства должны помогать. Так где эта помощь? В стране впервые за годы независимости такая чрезвычайна ситуация, а у них выходной”, - возмущается дедушка Дианы.

Как ранее собщал OBOZREVATEL:

С 16 марта Украина полностью ограничит авиасообщение из-за ситуации с пандемией коронавируса. Другие европейские страны также вводят ряд ограничений.

Из-за распространения в мире эпидемии коронавируса Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны, а в Албании заявили о введении комендантского часа.

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