Украинцы застряли на границе с Венгрией: дорогие авто полиция сопровождает мимо очереди. Видео

На границе Украины с Венгрией образовались километровые автомобильные пробки из-за длительной процедуры пропуска, поэтому люди несколько дней не могут пересечь КПП. При этом дорогие авто патрульная полиция с мигалками сопровождает мимо очередь.

О ситуации, которая наблюдается на международном пункте пропуска "Лужанка" рассказал в Facebook блогер Михаил Чокнадий, выложив видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Справедливо, что кто-то стоит в очереди 2-3 дня, в ужасную жару, без туалетов, с детьми и пожилыми людьми, а кто-то "крутой" на Ягуаре (не бесплатно) проезжает за 10 мин. Обратите внимание, авто полиции на Киевской регистрации!" – сообщил он.

Очереди на границе с Венгрией

На видео патрульный поясняет, якобы в очередях стоят только автобусы и грузовые автомобили, тогда как легковые проезжают быстрее. Однако на других выложенных блогером кадрах видно, что на границе застряли и грузовые, и легковые авто. Водители устраивают разборки с полицейскими и пограничниками, выражая возмущение происходящим и несправедливостью.

Полиция с мигалками сопровождает Ягуар мимо очереди

Чокнадий отметил, что большинство людей едут в Европу на заработки, потому что в Украине нет возможности прокормить свои семьи. При этом из-за тех, кто решает вопрос деньгами, не могут даже просто пересечь границу.

Возмущенные водители конфликтуют с правоохранителями

"Ситуация на КПП "Лужники" обостренная. Люди днями стоят в очереди на границе. Едет кто куда: Чехия, Италия, Венгрия. Люди едут, чтобы заработать хоть какую копейку, чтобы прокормить свои семьи. Украина! Такого конца эпохи бедности ты хотела?" – с горечью добавляет Чокнадий.

(Источник видео: Facebook Михаил Чокнадий)

Сообщение блогера (Facebook Михаил Чокнадий)

Скриншот (Facebook Михаил Чокнадий)

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытия границ между странами украинцы массово рванули в Европу. Журналист показал толпы на КПП "Чоп – Захонь" и "Лужанка" вблизи Венгрии.