Украинцы запаниковали из-за нашествия медуз: ученые сказали, что происходит

Отдыхающих на Днепре в городе Черкассы атаковали медузы размером в 2-3 сантиметра, что вызвало панику среди украинцев.

Об этом пишет "КП в Украине". По словам специалистов, они не представляют опасности для человека, поскольку существенно отличаются от морских обитателей.

Гидробиологи рассказали, что это пресноводная медуза "Краспедакуста Соверба", которая обитает не только в Днепре, но и в других реках Украины уже не первый год.

В Днепре заметили медуз vesti.dp.ua

"Эти медузы появляются, когда речная вода хорошо прогрета, ее температура выше 26 градусов тепла. В холодной воде они существуют в форме полипов на дне. Могут прицепиться к днищам теплоходов и лодок, рыболовецким сетям или водорослям, и таким образом "переселиться" в другое место. Размер пресноводной медузы не более 2-3 см в диаметре, а живут они около 2-3 недель", – пояснил кандидат биологических наук Роман Новицкий.

Эксперты также рассказали, что медуза в виде личинки попала к нам из Амазонии. В отличие от морских "родственниц", Краспедакуста не представляет для человека никакой угрозы: она не жалит и не вызывает раздражений на коже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на популярном курорте Кирилловка на Азовском море заметили нашествие огромных медуз-корнерот.

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