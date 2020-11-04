"Украинцы задыхаются, а власть ворует!" Бродский разнес пиар президента на COVID-19
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в стране.
На своей странице в Facebook он возмутился из-за того, что многие люди оказываются на грани жизни и смерти, многих не удается спасти, а власть при этом только пиарится.
"Ненавижу нашу власть. Твари. Тестов нет, больниц нет, врачей нет, сплошной пиар. Штрафы с 17 000 снизили до 170. Будьте прокляты, твари. Зеленский, моя мама еле выжила, я тоже. Может, своих родителей полечишь в Кривом Роге? Кухарка", – написал предприниматель.
"Днями на глазах у жены задохнулся мужчина в возрасте 79 лет. Шел на поправку. В такую минуту хочется взять в руки автомат. Я знаю, как вы там все воруете и берете откаты. Мародеры, убийцы. Ждите справедливость", – добавил Бродский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 распространяется в "ураганном режиме".
Чиновник также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе.
Напомним, по состоянию на утро 4 ноября в Украине официально подтверждено 420 617 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 524 выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
Также в стране установлен суточный рекорд смертности – 199 человек.