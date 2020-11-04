"Украинцы задыхаются, а власть ворует!" Бродский разнес пиар президента на COVID-19

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за катастрофической ситуации с коронавирусом в стране.

На своей странице в Facebook он возмутился из-за того, что многие люди оказываются на грани жизни и смерти, многих не удается спасти, а власть при этом только пиарится.

"Ненавижу нашу власть. Твари. Тестов нет, больниц нет, врачей нет, сплошной пиар. Штрафы с 17 000 снизили до 170. Будьте прокляты, твари. Зеленский, моя мама еле выжила, я тоже. Может, своих родителей полечишь в Кривом Роге? Кухарка", – написал предприниматель.

"Днями на глазах у жены задохнулся мужчина в возрасте 79 лет. Шел на поправку. В такую минуту хочется взять в руки автомат. Я знаю, как вы там все воруете и берете откаты. Мародеры, убийцы. Ждите справедливость", – добавил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL: