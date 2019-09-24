"Собирает Кремль": украинцы взбунтовались против возвращения Януковича

В Украине бурно отреагировали на новость о том, что беглый экс-президент Виктор Янукович, который помог России развязать войну на Донбассе и оккупировать Крым, может вернуться в страну.
Бурные дискуссии по этому поводу развернулись в соцсетях Facebook и Twitter. Люди недоумевают, как такое возможно после того, с чем Украина столкнулась в 2014 году. Свое мнение озвучили как известные деятели, так и простые граждане.
Так, журналист Виталий Портников выразил мнение, что возвращение Януковича грозит Украине полной капитуляцией перед Россией или очередным дерибаном государства в интересах олигархов. К тому же, все это может произойти с благословения "коллективного Зеленского".
"Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем "коллективному Зеленскому" Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами", – полагает Портников.
В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда пишет, что разгоревшийся скандал – это непростой тест украинского государственности.
"Если кто не понял: заявления адвоката Януковича о его подготовке возвращения в Украину – это тест на соответствие нашего государства имиджу failed state, который нам натягивает Кремль", – пишет он.
А член совета Реанимационного пакета реформ Виктор Таран отреагировал на новость с сарказмом, однако отметил, что на фоне отмены санкций ЕС против Януковича поводов для смеха крайне мало.
"Янукович собирается вернуться в Украину! Все правильно, пусть возвращается! У нас ни один "ноябрьский пунш" без Яныка не проходил. На самом деле не очень смешно. Особенно на фоне решения ЕС об отмене санкций против Яныка", – поделился своим мнением эксперт.
Тем временем юрист Анна Маляр предположила, что запланированное возвращение Януковича – не его личная воля, а часть сценария Кремля.
"Пишут, что Янукович собирается вернуться в Украину. Думаю, что это не он собирается, а его собирает Кремль. Давно у нас стычек не было", – отметила она в своем посте.
Виктор Янукович
"Эспрессо"
О скандальной новости также высказался и ветеран АТО, блогер Мирослав Гай. Он намекнул, что беглого экс-президента в случае возвращения будет ждать очень "жаркий" прием в Украине.
"Я очень рад, что Виктор Янукович решил вернуться в Украину. Жалею только, что могу не успеть поздравить его первым, такое количество желающих сделать это. Уверен, что большинство побратимов уже готовятся к горячей встрече старых друзей. Это действительно отличная новость, на фоне того ужаса, что творится вокруг. Луч надежды во время уныния", – с сарказмом отметил он.
Кроме того, украинцы превратили новость о возвращении Януковича в повод для шуток и стеба над пособником оккупантов в различных пабликах.
"По ТВ сказали, что Янукович собирается вернуться. Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца?!", "– Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину? – Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом Майдан опять, конечно", "Ну, вот и дождались, молодец Володя", – троллят Януковича в сети.
По ТВ сказали что Янукович собирается вернуться.?!?? Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца!??— Просто Наблюдатель♥ (@Alisa06129011) September 24, 2019
- Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину?— Тётя Роза (@Anakoyher) September 24, 2019
- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно...
Ну вот и дождались, молодец Володья https://t.co/gvdKVc6ZsT— Алибаба (@AVqU6YKcDrVhE2k) September 24, 2019
"Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили, как к ним сзади подкрался Янукович", "Даже Янукович не хочет жить в России", "Вышивайте рушник и пеките каравай. Скоро власть имущие будут встречать. Вам удалось, вы это сделали вместе", "Радуйтесь! Батя возвращается. Вы это сделали вместе", – негодуют украинцы.
Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили как к ним сзади подкрался Янукович.— Свирид Петрович Голо... (@GwqmJlQizrbYWv9) September 23, 2019
Коли дізнались, що януковощ збирається в Україну.#Янукович #Україна pic.twitter.com/Fx7UWWiuCu— Maksym Rudyk (@MaksymRudyk) September 24, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.
Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, в ГПУ уверены, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.
В январе текущего года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободызаочно.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева, где начали рассматривать семь жалоб защитников об отмене приговора экс-президенту, заявил, что его подзащитный намерен вернуться в Украину.
24 сентября Европейский суд отменил санкции Евросоюза против Януковича.
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