"Собирает Кремль": украинцы взбунтовались против возвращения Януковича

В Украине бурно отреагировали на новость о том, что беглый экс-президент Виктор Янукович, который помог России развязать войну на Донбассе и оккупировать Крым, может вернуться в страну.

Бурные дискуссии по этому поводу развернулись в соцсетях Facebook и Twitter. Люди недоумевают, как такое возможно после того, с чем Украина столкнулась в 2014 году. Свое мнение озвучили как известные деятели, так и простые граждане.

Так, журналист Виталий Портников выразил мнение, что возвращение Януковича грозит Украине полной капитуляцией перед Россией или очередным дерибаном государства в интересах олигархов. К тому же, все это может произойти с благословения "коллективного Зеленского".

"Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем "коллективному Зеленскому" Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами", – полагает Портников.

В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда пишет, что разгоревшийся скандал – это непростой тест украинского государственности.

"Если кто не понял: заявления адвоката Януковича о его подготовке возвращения в Украину – это тест на соответствие нашего государства имиджу failed state, который нам натягивает Кремль", – пишет он.

А член совета Реанимационного пакета реформ Виктор Таран отреагировал на новость с сарказмом, однако отметил, что на фоне отмены санкций ЕС против Януковича поводов для смеха крайне мало.

"Янукович собирается вернуться в Украину! Все правильно, пусть возвращается! У нас ни один "ноябрьский пунш" без Яныка не проходил. На самом деле не очень смешно. Особенно на фоне решения ЕС об отмене санкций против Яныка", – поделился своим мнением эксперт.

Тем временем юрист Анна Маляр предположила, что запланированное возвращение Януковича – не его личная воля, а часть сценария Кремля.

"Пишут, что Янукович собирается вернуться в Украину. Думаю, что это не он собирается, а его собирает Кремль. Давно у нас стычек не было", – отметила она в своем посте.

Виктор Янукович "Эспрессо"

О скандальной новости также высказался и ветеран АТО, блогер Мирослав Гай. Он намекнул, что беглого экс-президента в случае возвращения будет ждать очень "жаркий" прием в Украине.

"Я очень рад, что Виктор Янукович решил вернуться в Украину. Жалею только, что могу не успеть поздравить его первым, такое количество желающих сделать это. Уверен, что большинство побратимов уже готовятся к горячей встрече старых друзей. Это действительно отличная новость, на фоне того ужаса, что творится вокруг. Луч надежды во время уныния", – с сарказмом отметил он.

Кроме того, украинцы превратили новость о возвращении Януковича в повод для шуток и стеба над пособником оккупантов в различных пабликах.

"По ТВ сказали, что Янукович собирается вернуться. Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца?!", "– Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину? – Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом Майдан опять, конечно", "Ну, вот и дождались, молодец Володя", – троллят Януковича в сети.

По ТВ сказали что Янукович собирается вернуться.?!?? Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца!?? — Просто Наблюдатель♥ (@Alisa06129011) September 24, 2019

- Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину?

- Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом майдан опять, конечно... — Тётя Роза (@Anakoyher) September 24, 2019

Ну вот и дождались, молодец Володья https://t.co/gvdKVc6ZsT — Алибаба (@AVqU6YKcDrVhE2k) September 24, 2019

"Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили, как к ним сзади подкрался Янукович", "Даже Янукович не хочет жить в России", "Вышивайте рушник и пеките каравай. Скоро власть имущие будут встречать. Вам удалось, вы это сделали вместе", "Радуйтесь! Батя возвращается. Вы это сделали вместе", – негодуют украинцы.

Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили как к ним сзади подкрался Янукович. — Свирид Петрович Голо... (@GwqmJlQizrbYWv9) September 23, 2019

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