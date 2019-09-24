Главная Новости
24 сентября • обновлено в 17:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Собирает Кремль": украинцы взбунтовались против возвращения Януковича

Читать материал на украинском

В Украине бурно отреагировали на новость о том, что беглый экс-президент Виктор Янукович, который помог России развязать войну на Донбассе и оккупировать Крым, может вернуться в страну.

Бурные дискуссии по этому поводу развернулись в соцсетях Facebook и Twitter. Люди недоумевают, как такое возможно после того, с чем Украина столкнулась в 2014 году. Свое мнение озвучили как известные деятели, так и простые граждане.

Так, журналист Виталий Портников выразил мнение, что возвращение Януковича грозит Украине полной капитуляцией перед Россией или очередным дерибаном государства в интересах олигархов. К тому же, все это может произойти с благословения "коллективного Зеленского".

"Другое дело, что мы пока что не знаем, зачем "коллективному Зеленскому" Янукович. Возможно, с помощью его реабилитации ползучий реванш, за который проголосовали украинцы в 2019 году, сможет окончательно расправиться с национал-демократическими силами и обеспечить капитуляцию перед Россией. Возможно, все намного проще – Янукович может стать важным фактором в решающем сражении олигархов за то, кто из них в результате станет полновластным хозяином крепостных, которые все еще воображают себя гражданами", – полагает Портников.

Новости
С Януковича сняли санкции ЕС: появилось пояснение суда

В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда пишет, что разгоревшийся скандал – это непростой тест украинского государственности.

"Если кто не понял: заявления адвоката Януковича о его подготовке возвращения в Украину – это тест на соответствие нашего государства имиджу failed state, который нам натягивает Кремль", – пишет он.

А член совета Реанимационного пакета реформ Виктор Таран отреагировал на новость с сарказмом, однако отметил, что на фоне отмены санкций ЕС против Януковича поводов для смеха крайне мало.

"Янукович собирается вернуться в Украину! Все правильно, пусть возвращается! У нас ни один "ноябрьский пунш" без Яныка не проходил. На самом деле не очень смешно. Особенно на фоне решения ЕС об отмене санкций против Яныка", – поделился своим мнением эксперт.

Тем временем юрист Анна Маляр предположила, что запланированное возвращение Януковича – не его личная воля, а часть сценария Кремля.

"Пишут, что Янукович собирается вернуться в Украину. Думаю, что это не он собирается, а его собирает Кремль. Давно у нас стычек не было", – отметила она в своем посте.

Новости
Янукович возвращается: прогнозы адвоката о будущем экс-президента

Виктор Янукович

Виктор Янукович

"Эспрессо"

О скандальной новости также высказался и ветеран АТО, блогер Мирослав Гай. Он намекнул, что беглого экс-президента в случае возвращения будет ждать очень "жаркий" прием в Украине.

"Я очень рад, что Виктор Янукович решил вернуться в Украину. Жалею только, что могу не успеть поздравить его первым, такое количество желающих сделать это. Уверен, что большинство побратимов уже готовятся к горячей встрече старых друзей. Это действительно отличная новость, на фоне того ужаса, что творится вокруг. Луч надежды во время уныния", – с сарказмом отметил он.

Кроме того, украинцы превратили новость о возвращении Януковича в повод для шуток и стеба над пособником оккупантов в различных пабликах.

"По ТВ сказали, что Янукович собирается вернуться. Он самоубийца? Или Зеленский самоубийца?!", "– Изя, а зачем Янукович хочет вернуться в Украину? – Баллотироваться будет на следующих выборах. Доллар по 8! И он президент. Ну, потом Майдан опять, конечно", "Ну, вот и дождались, молодец Володя", – троллят Януковича в сети.

"Дежурящие в аэропортах зелибобики так напряженно следили, чтобы Порошенко не сбежал из страны, что не заметили, как к ним сзади подкрался Янукович", "Даже Янукович не хочет жить в России", "Вышивайте рушник и пеките каравай. Скоро власть имущие будут встречать. Вам удалось, вы это сделали вместе", "Радуйтесь! Батя возвращается. Вы это сделали вместе", – негодуют украинцы.

Новости
Удар по Украине: Порошенко сравнил ГБР с Януковичем

"Собирает Кремль": украинцы взбунтовались против возвращения Януковича

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
36
10
Смешно
1
Интересно
10
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Хотя,да вина Витина большая.Не струсь он в свое время,и Крым был бы в составе украины,и на Донбассе небыло бы кровопролития.Всего то надо было,это размазать майдан по асфальту.Тогда и печеньки Нуланд не помогли бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Валевич Борис
Валевич Борис
Судя по тому что возвращается сюда разная нечисть и некоторая как Портнов развонялся на всю страну такое вполне возможно хотя уголовник и сам боится. Самое плохое то что похоже клоун сливает карлику страну
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Адвокат Януковича заявил, что тот собирается вернуться в Украину. -Не верю. Иначе яйца бы подорожали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel