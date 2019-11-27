"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

В сети вызвала ажиотаж новость о новых ценах на газ, утвержденных Кабинетом министров Украины. Украинцы выразили возмущение в связи с ростом тарифов, обвинив в этом новую властную команду.

Так, в соцсети Facebook развернулись бурные дискуссии по этому поводу. Граждане негодуют из-за того, что курс доллара падает, а стоимость голубого топлива для обычных потребителей подскочила.

"Вот и пришло "покращення"!", "Они вообще в адеквате?!", "Когда, с*ка, вы уже нажретесь? Не подавитесь?", "Нет слов кроме матов!", "Не государство, а цирк. Наживаются на людях", – негодуют украинцы.

Тарифы на газ "Прямий"

"Вот г*ндоны. Нефть подешевела, доллар упал на 20%, а они нам газ продают по завышенной цене – и еще хвалятся этим. В прошлом году газ стоил 8600 грн при курсе 28,5. Сейчас он должен стоить максимум 6800", "Газ покупается за границей. Доллар упал на 18%. Газ был 8,55 в тот отопительный сезон. Теперь 8. То есть упал на 5%. Где 13%?" – не утихают возмущения потребителей в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин 27 ноября одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.

Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. При этом сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 грн/1 куб. м.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал новые тарифы рекордно низкими.

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