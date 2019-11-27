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29 ноября • обновлено в 11:59
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"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

59.3т
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В сети вызвала ажиотаж новость о новых ценах на газ, утвержденных Кабинетом министров Украины. Украинцы выразили возмущение в связи с ростом тарифов, обвинив в этом новую властную команду.

Так, в соцсети Facebook развернулись бурные дискуссии по этому поводу. Граждане негодуют из-за того, что курс доллара падает, а стоимость голубого топлива для обычных потребителей подскочила.

"Вот и пришло "покращення"!", "Они вообще в адеквате?!", "Когда, с*ка, вы уже нажретесь? Не подавитесь?", "Нет слов кроме матов!", "Не государство, а цирк. Наживаются на людях", – негодуют украинцы.

Тарифы на газ

Тарифы на газ

"Прямий"

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"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

"Вот г*ндоны. Нефть подешевела, доллар упал на 20%, а они нам газ продают по завышенной цене – и еще хвалятся этим. В прошлом году газ стоил 8600 грн при курсе 28,5. Сейчас он должен стоить максимум 6800", "Газ покупается за границей. Доллар упал на 18%. Газ был 8,55 в тот отопительный сезон. Теперь 8. То есть упал на 5%. Где 13%?" – не утихают возмущения потребителей в сети.

"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

"Когда вы нажретесь?" Украинцы взбунтовались против новых цен на газ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабмин 27 ноября одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м.

  • Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. При этом сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 грн/1 куб. м.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал новые тарифы рекордно низкими.

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Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Цена на газ
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Вони, поки ви не порозумнішаєте, ніколи не нажеруться.
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0
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"Украинцы взбунтовались" ... а шо, уже был очередной муйдан? и шо, опять кастрюли на башку напяливали, и опять скакали, и опять покрышки жгли ? Блин, я такое шоу пропустил... хотя, похоже, xoxлo-cкoт без американского печенья даже жопу от дивана не оторвет... "нерабы" бл.... cpaныe
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
пупкина племянник, вы всю жизнь были рабами, батраками и т.п.в отличии от нас, русских
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пупкина племянник
пупкина племянник
Колорад Ваня, тебе крепостному не понять
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Плати, xoxoл, а то Путин нападет !
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