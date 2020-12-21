Украинцы выступают за вступление в ЕС и НАТО, но многие хотят и военного союза с РФ – опрос
Большинство украинцев считают, что Украина должна следовать в направлении интеграции с Европейским Союзом. При этом немало граждан выступают за интеграцию с Россией.
Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС). Оно проводили среди 2004 человек.
Так, опрошенные граждане считают, что Украине следует:
двигаться в направлении вступления в ЕС – 48%;
интегрироваться в Евразийский экономический союз с Российской Федерацией, Беларусью и Казахстаном – 13%;
не интегрироваться ни с одним из союзов – 30%.
Отмечается, что сторонников евроинтеграции больше всего в западных (72%) и центральных (52%) регионах Украины.
В южных областях евроинтеграцию поддерживают примерно столько же респондентов, что и не присоединение к каким-либо союзам (36% и 33% соответственно). А за сближение с Россией выступают 23%.
В восточных регионах большинство (40%) не поддерживают никаких союзов, а за интеграцию с ЕС и РФ выступают 24% и 26% опрошенных.
Помимо этого, украинцы высказались за:
вступление Украины в НАТО – 42%;
военный союз с Россией – 11%;
внеблоковый статус – 34% респондентов.
Подчеркивается, что опрос проходил с 5 по 13 декабря среди жителей 131 населенного пункта страны за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Респонденты были опрошены методом личного интервью, ошибка выборки не превышает 3,3%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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