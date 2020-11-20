Украинцы высказались о влиянии участия в местных выборах на их жизнь. Инфографика

Юрий Сергиенко Общество 23:10, 20.11.2020 Обновлено: 00:14, 21.11.2020

Большинство граждан Украины уверены, что участие в местных выборах повлияет на их жизни.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный студией "Свобода слова Савика Шустера". Результаты были показаны в эфире программы 20 ноября.

Украинцам задали вопрос: "Ваше участие в местных выборах повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких?". "Да" ответили 61,6% опрошенных, 38,4% считают, что не повлияет.

Результаты опроса.

Результаты по регионам несколько отличались:

  • Центральный – 66,9% ответили утвердительно, 33,1% отрицательно

  • Восточный – 57,7% против 42,3%

  • Южный – 57,3% против 42,7%

  • Западный – 64,1% против 35,9%

  • Северный – 62,2% против 37,8%

Данные по регионам.

Опрос проводила компания Liberty Report 19-20 ноября среди 16 266 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись местные выборы. В ряде городов 15 ноября прошел второй тур.

Ранее Центральная избирательная комиссия назвала партии, которые получили больше всего мандатов.

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