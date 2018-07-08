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Украинцы вышли на Майдан в поддержку Сенцова: появились фото

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В воскресенье, 8 июля, на Майдане Независимости прошла акция в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Участники митинга держали баннеры и портреты с требованием освободить Сенцова, сообщает "Громадське".

"Мало давления на Европу, поэтому нужно постоянно напоминать о том, что Россия агрессор и удерживает украинских политических заключенных. У власти РФ нет человечности, поэтому вряд ли нам удастся до них достучаться, но если призвать международное сообщество, то может быть результат", - сказал один из организаторов акции, автомайданивець Андрей Бондаренко.

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Около 100 человек прошли к посольству Германии, под стенами которого призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель попросить президента РФ Владимира Путина освободить Сенцова.

Активисты также призвали освободить политзаключенного Николая Карпюка.

"Николая приговорили к 20 годам заключения в России за его политические взгляды. Мы их поддерживаем, потому что и Николай, и Олег борются против режима, который царит в России", - отметила одна из организаторов Юлия Рудяк.

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Кроме того, организаторы заявили о намерении провести масштабную акцию в день рождения Олега Сенцова 13 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля на Майдане прошла акция в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
чубатое быдло пришло к фюрерше, спаси нациста-террориста.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же дэбилы. Ничему история с Гадей не научила шумеров. А террорист Сенцов сдохнет в тюряге.
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