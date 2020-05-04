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4 мая • обновлено в 22:45
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Украинцы выработают коллективный иммунитет от COVID-19 – прогноз экспертов

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За лето 2020 года украинцы должны выработать коллективный иммунитет от коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщают аналитики Мирового центра данных, которые рассчитали развитие болезни в Украине.

По прогнозу экспертов до конца августа 2020 года процесс распространения COVID-19 может пройти следующие фазы:

  • К третьей декаде мая 2020 года наиболее вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером. Это объясняется самым худшим в Европе соблюдением режима карантина, самым низким в Европе процентом проведенных тестов на коронавирус, самым высоким в Европе процентом инфицированных врачей и некоторыми другими неблагоприятными факторами.

  • В течение третьей декады мая наиболее вероятным может быть пик пандемии.

  • Медленное угасание пандемии COVID-19 может происходить в течение лета в Украине.

  • С конца мая до конца августа 2020 года, по мере постепенного приобретения населением коллективного иммунитета, улучшением работы системы здравоохранения, повышением социальной ответственности и сознания населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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