Украинцы вынесли вердикт сбежавшей с "Л/ДНР" террористке

Бывшую террористку "Л/ДНР" Светлану Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, стоит амнистировать или наказывать исходя из того, есть ли на ее руках кровь.

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе. Всего участие в интерактиве приняли более 21 тысячи человек.

"Как поступить со сбежавшей в Украину "ополченочкой"?" — на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Светлана Дрюк facebook.com/andriy.tsaplienko

Большая часть проголосовавших (47%) заявила: "Не убивала — амнистия, на руках кровь — пожизненное".

Вторым за количеством ответов (30%) стал следующий вариант: "Она покаялась и сотрудничает с СБУ — простить".

При этом некоторые украинцы (14%) не так лояльны к экс-"ополченке". "Судить террористку и предательницу!" — ответили они.

Почти каждый десятый респондент (9%) признался, что будет против помилования Светланы Дрюк. "Отправить обратно или в Россию — там таким место", — считают пользователи сети.

Светлана Дрюк 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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