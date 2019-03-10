|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украинцы вынесли вердикт сбежавшей с "Л/ДНР" террористке

6.2тЧитать материал на украинском

Бывшую террористку "Л/ДНР" Светлану Дрюк с позывным "Ветерок", которая перешла на сторону Украины, стоит амнистировать или наказывать исходя из того, есть ли на ее руках кровь.

Такое мнение высказали читатели OBOZREVATEL в соответствующем опросе. Всего участие в интерактиве приняли более 21 тысячи человек.

"Как поступить со сбежавшей в Украину "ополченочкой"?" — на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Новости
"Кто следующая?" Украинский офицер высмеял побег террористок из "ДНР"

Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

facebook.com/andriy.tsaplienko

Большая часть проголосовавших (47%) заявила: "Не убивала — амнистия, на руках кровь — пожизненное".

Вторым за количеством ответов (30%) стал следующий вариант: "Она покаялась и сотрудничает с СБУ — простить".

При этом некоторые украинцы (14%) не так лояльны к экс-"ополченке". "Судить террористку и предательницу!" — ответили они.

Почти каждый десятый респондент (9%) признался, что будет против помилования Светланы Дрюк. "Отправить обратно или в Россию — там таким место", — считают пользователи сети.

Украинцы вынесли вердикт сбежавшей с "Л/ДНР" террористке
Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

  • В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода командира Светланы Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

  • Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем, как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
13
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги