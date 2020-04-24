В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

Гневный пост в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза. Его мнение поддержали сотнями лайками и десятком комментариев.

"Я извиняюсь, но что это за **йня? Какого черта мы все сидим на карантине, не имея даже возможности в парк выйти, не говоря уже о каких-то поездках. Мелкий бизнес загибается, а с другой стороны государство спокойно отправляет рабочих на сезонные работы. Как же самоизоляция?" – писал он.

Заробитчане

При этом некоторые пользователи отмечали, что нет ничего плохого, что украинцы отправились на заработки. Однако не все придерживались такого мнения.

"То есть для поднятия чужих экономик можно и полеты, и выезд из страны. Но свои граждане должны сидеть без денег по домам", "А чего они могут не сидеть дома, а другие должны сидеть дома?", "Сдаем в аренду рабов для пополнения бюджета" – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с трудовыми мигрантами для сезонных сельхозработ. Это первый чартер, который был организован по просьбе финских фермеров.