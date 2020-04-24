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24 апреля • обновлено в 18:35
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Украинцы возмутились заробитчанами в Финляндии во время карантина

1.3т
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В сети разгневались, что украинцам в разгар карантина разрешили отправиться на самолете на заработки в Финляндию.

Гневный пост в Facebook опубликовал блогер Антон Ходза. Его мнение поддержали сотнями лайками и десятком комментариев.

"Я извиняюсь, но что это за **йня? Какого черта мы все сидим на карантине, не имея даже возможности в парк выйти, не говоря уже о каких-то поездках. Мелкий бизнес загибается, а с другой стороны государство спокойно отправляет рабочих на сезонные работы. Как же самоизоляция?" – писал он.

Заробитчане

Заробитчане

При этом некоторые пользователи отмечали, что нет ничего плохого, что украинцы отправились на заработки. Однако не все придерживались такого мнения.

"То есть для поднятия чужих экономик можно и полеты, и выезд из страны. Но свои граждане должны сидеть без денег по домам", "А чего они могут не сидеть дома, а другие должны сидеть дома?", "Сдаем в аренду рабов для пополнения бюджета" – писали в комментариях.

"Аренда рабов": украинцы возмутились заробитчанами в Финляндии во время карантина

Скриншот

"Аренда рабов": украинцы возмутились заробитчанами в Финляндии во время карантина

Скриншот

"Аренда рабов": украинцы возмутились заробитчанами в Финляндии во время карантина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля из Украины в Финляндию полетел первый спецрейс с трудовыми мигрантами для сезонных сельхозработ. Это первый чартер, который был организован по просьбе финских фермеров.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
соцсети заробитчане
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Аренда нерабов.
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Cachko Elena
Cachko Elena
сейчас другие страны начнут чартеры организовывать для вывоза рабсилы, а остальные должны на карантине сидеть...тогда открывайте границы для всех, в европе все границы открыты, что за дискриминация ?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Cachko Elena, не терпится на заработки рвануть? Чужие урожаи собирать?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так без мозолистых заробитчанских клешней Украине не выжить
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