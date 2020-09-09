Украинцы восприняли решение ТКГ о проверке позиций ВСУ как унижение и предательство
Украинцы негативно отреагировали на решение Трехсторонней контактной группы о проведении инспекции позиций ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области после угроз террористов нанести по ним удар.
Политики, военнослужащие, журналисты расценили это как унижение и предательство.
OBOZREVATEL собрал в сети мнения известных украинцев об инспекции в Шумах, а также главные мемы об этом.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что такие договоренности являются ничем иным, как выполнением требований террористов.
"Угрожают обстрелять наши укрепления – пускаем туда с проверкой. Требовать хотя бы зеркального разрешения, так понимаю, даже не думали. Будут угрожать терактами в Киеве – пустим сюда? 40-миллионная страна с сильным войском унижается перед московскими головорезами", – написала она.
Климпуш-Цинцадзе добавила, что Верховная Рада должна немедленно отреагировать на это.
Бывший командир взвода батальона специального назначения Национальной гвардии "Донбасс" Дмитрий Бабкин считает, что Украина прогнулась перед российскими террористами, принял такое решение.
"Мы в 2014-м зарубились не на страх, а на смерть, с тогда еще сильной Россией. Зачем сейчас прогибаться, когда российский "колос" расшатался на своих глиняных ногах и стало очевидно, что он доживает свой последний срок?" – задался он вопросом.
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев был более резок в высказываниях и назвал решение ТКГ "преступным" и "предательским".
"Только законченная тварь могла разрешить террористам инспектировать наши вооруженные силы. Только тот, кто не понимает, что убийц домой не пускают, мог согласиться на преступное решение", – подчеркнул он.
Военнослужащий 23-го отдельного мотопехотного батальона "Хортица" Сергей Гнездилов призвал украинцев защитить своих защитников.
"Уже завтра может случиться так, что наши позиции будет "патрулировать" враг. Открыто, санкционированно будет тут ходить с наклейкой "ДНР" и российским паспортом. Извините, но это дно. Единственное, к чему я хочу призвать вас: украинцы, защитите своих военных. Если этот форпост будет пройдет, разрушенные и соженные Пески станут вашей суровой реальностью. Защитите военных в то время, когда они защищают вас", – обратился он.
Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал решение ТКГ "унижением военнослужащих, ветеранов и всей Украины".
"Приветствую в Украине каждого 200-го представителя российских оккупантов. Любых других – нет. Это будет унижением для наших военных, ветеранов и всей Украины. Внутри и в мире. Это будет начало сдачи нашего суверенитета, за который заплачено кровью", – написал он.
В свою очередь блогер Антон Хондза напомнил, что у княгини Ольги "был отличный опыт общего мониторинга с древлянами".
"Можно позаимствовать некоторые дипломатические приемы", – отметил он.
Также в сети появилось несколько демотиваторов на тему инспектирования позиций ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона согласилась на инспекцию позиций ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области. Как отметили в Офисе президента, на это пошли, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций. Юридически ее будет проводить посредник – ОБСЕ, а не стороны конфликта, однако в сопровождении представителей сторон.
Договоренности были достигнуты на срочном заседании Трехсторонней контактной группы после того, как главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил обстрелять эти позиции. Он обвинил ВСУ в том, что военные якобы передвинули инженерные сооружения в нарушение договоренностей о перемирии.
После решения ТКГ он отменил свой приказ на атаку.