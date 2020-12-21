Украинцы в сети устроили "зраду" из-за главной елки страны

После торжественного открытия в Киеве главной елки Украины пользователи Facebook горячо спорили о том, что якобы украинское новогоднее дерево похоже на елку, что установили в Москве, Россия.

В социальных сетях выкладывали фото двух новогодних елок, и увидели в этом "зраду". Однако по сети разошлись снимки киевской елки, где ее сравнивали с московской, но не той, что установили около Кремля на Красной площади.

Вверху елка в Киеве, внизу в Москве на Манежной площади

Отметим, что есть некая схожесть между елкой на Софийской площади и новогодним деревом, что установили на московской Манежной площади.

Елка на Красной площади

Елка на Манежной площади

Елка в Киеве на Софийской площади

Но такие елки с аналогичными праздничными украшениями и гирляндами устанавливали и в других украинских городах и странах мира, о чем пользователи соцсетей писали в комментариях. Например, похожая новогодняя елка была установлена в Полтаве 2018 году и в Вильнюсе (Литва) в 2016 году.

Елка в Вильнюсе в 2016 году

Елка в Полтаве в 2018 году

При этом пользователи сети между собой спорили и писали гневные комментарии. Некоторые даже просили, чтобы на киевскую елку вместо звезды вернули сказочную шляпу.

"Какая разница! У Зеленского комплексы. Все должно быть, как в Москве. Он ее считает столицей, а Путина своим президентом", "Один дизайнер для всех старался? Или они все у одного скопировали? Что-то и вправду с людьми происходит, то ли случайные, то ли родственники, которые не понимают", "А если бы шапку оставили, то были бы разные", "Опять не нравится, елки почти все одинаковые, а вам всем не угодить", "Какая вам разница какая у кого и когда елка была, есть? Лондонцам в прошлом году Норвегия по традиции прислала елку, но такую обшарпанную и несчастную! Ничего, пережили, никто не делал из того события", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

Ранее в столице на главную елку установили восьмиконечную звезду, вместо сказочной шляпы.