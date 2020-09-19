Украинцы в сети подняли на смех заявление Арахамии о выгоде провала "Слуг"

Алексей Титофф Общество 15:57, 19.09.2020

В сети начали активно обсуждать заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который сказал, что его партии выгодно будет проиграть на местных выборах.

Новость о политике пользователи сети обговаривали под постом OBOZREVATEL на Facebook. В комментариях юзеры отмечали глупость высказывания политика.

"Откуда взяли этого чебурашку?", "Когда закончится твое депутатство успеешь ли убежать? Что тогда скажешь?", "73% вы об этом мечтали? Радуйтесь, все по приколу", "Конечно выгодно! Еще надо на внеочередных выборах проиграть. Это тоже выгодно", "Вот выбрали идиоты себе слуг", "Глупый-глупый, а знает, как выкрутиться", – смеялись в сети.

Отметим, что видео с Арахамией стало популярным в Twitter и массово распространялось по сети.

"Арахамия честно и без затей: мы не хотим нести ответственность за плохие дороги, мусор. Мы только хотим бабки делить и получать", "Лидер" парламентского монобольшинства, которое за полтора года провело ровно ноль реформ", "Глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отличается умом и сообразительностью", – отмечали в соцсети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия не исключил раскола "Слуги народа" в Верховной Раде.

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