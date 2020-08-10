После массовых протестов с задержаниями в Минске из-за результатов выборов, украинцы в социальных сетях поддержали белорусов. Они высказывали слова поддержки под лозунгом "Жыве Беларусь!" и вспоминали украинскую Революцию Достоинства.

Так, к примеру, политический аналитик Владимир Горбач в Facebook отметил, что чем бы ни закончилось противостояние, белорусы заслуживают уважения. "В отличие от российских протестующих, они отражают своих собратьев от полицейских, а не просто фотографируют для соцсетей, – отметил он.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Владимир Горбач

Заслуженная журналистка Украины Татьяна Мокриди заметила, что протесты в Беларуси впечатляют. "Сегодняшние протесты впечатляют. Силы и мудрости вам, братья! 26 лет президентства Лукашенко. Но и по фото видно, что ситуация не так проста и однозначна ..", – написала она.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Татьяна Мокриди

"Считаю комментарии в стиле "не так все однозначно" и "за оппозицией стоит Россия" мерзостью", – прокомментировал реакцию соцсетей Вахтанг Кипиани. По его словам, за все годы президентства Лекашенко был "рабом Кремля".

"Он сделал все, чтобы уничтожить перспективу европеизации этой страны, построил фашистский режим, убил многих оппозиционеров, добил национальный язык. Что может быть хуже этого?", – написал Кипиани.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Вахтанг Кипиани

По словам журналистки Татьяны Даниленко, свободная Беларусь так же лишняя для многих, как и свободная Украина.

"А представьте, что им сегодня удастся? Если быть до конца честным, свободная Беларусь так же лишняя для многих, как и свободная Украина. Не только для России. Но по-настоящему свободный народ ни у кого не спрашивает, как ему в этом мире жить. Рано или поздно белорусы придут к этому ", – написала она в Facebook.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Татьяна Даниленко

Журналист Юрий Бутусов отметил, что Россия наверняка будет намереваться спровоцировать "побоище и кровь" так же, как спровоцировала побоище и кровь на Майдане.

"Не сомневаюсь, что люди, которые готовы смело идти под дубинки и водометы также смело будут готовы пролить кровь, и им нужна свобода, а не диктатура Путина. Украина должна быть готова прийти на помощь в случае российской агрессии теми силами и средствами, которые мы можем адекватно применить, не навредив Украино-белорусским отношениям и с уважением к народу этой страны", – написал он.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Юрий Бутусов

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Юрий Бутусов

"Белорусы, я вами восхищаюсь! Сил вам и отваги. Смотрю на вас и как на Майдане. Все будет сложно, и проблем будет больше, чем вы можете представить, но свободу не остановить: свободный не может жить в кандалах", – пишет Аля Шандра.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан

"Жыве Беларусь! Встрепенулась Беларусь, сил вам сдать свой экзамен", – написала Ирина Кушнир.

"Жыве Беларусь! Невероятно добрый и светлый народ. Страшная ночь. И страшно, что будет дальше", – отметила Ирина Ромалийська.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Ирина Ромалийська

"Когда-то под Воинов света Ляписа Трубецкого дышал Майдан. Сегодня воины света бьются до утра у себя на Родине", – напомнила Ярослава Гресь.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Ярослава Гресь

"Эпоха диктатора завершилась! Пусть победит идентичность! Жыве Беларусь!", – написал Мирон Гордейчук.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Мирон Гордейчук

Кроме того, украинские художники создают плакаты, чтобы поддержать белорусов.

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Инжир

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Oleksandr Grekhov

Украинцы в сети мощно поддержали Беларусь: публикуют плакаты и вспоминают Майдан Facebook / Никита Титов

Как сообщал OBOZREVATEL: