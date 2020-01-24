За последнюю неделю переговорил с массой людей, так или иначе связанных с война на Донбассе. Общая мысль такова: войны нет не только в Киеве, но не ощущается она даже в Краматорске. Есть небольшой сегмент общества, который живёт войной, часто — закапсулированный — как, например, ветераны, которые собираются в "Pizza Veterano", "где им никто не скажет, что их туда не посылали" (цитата одного близкого мне человека).

А я сегодня увидел такую картину в метро: в вагоне сидела девочка лет шести, над ней стояла мать, а я — рядом. На Осокорках зашёл военный — девочка тут же вскочила и уступила ему место). Тот, естественно, стоит, не садится — мать говорит "присаживайтесь, она уже не сядет". В итоге он сел, взял её на руки — так и поехали дальше.

Возможно — исключение, возможно, в этой семье кто-то служит или, не дай бог, погиб. Но в общем-то у меня пока ощущение, как и у большинства знакомых: понимание происходящего "там" на всех уровнях — почти на нуле.

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