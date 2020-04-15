Украинцы устроили бунт на границе с Польшей из-за обсервации

Виктория Довгань Общество 14:47, 15.04.2020 Обновлено: 15:05, 15.04.2020

Несколько десятков украинцев устроили протест на границе Украины и Польши, перекрыв пункт пропуска "Ягодин". Люди требовали отпустить их домой без обязательной обсервации.

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Как сообщает ТСН, бунт устроили граждане Украины, которые вернулись из-за границы, а также родственники и перевозчики, которые приехали за ними (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы перекрыли КПП Ягодин
Скриншот видео

Главным требованием было освободить прибывших от обсервации и разрешить домашнюю самоизоляцию. Разблокировать движение на КПП удалось лишь после вмешательства полиции, которая составила на нарушителей административные протоколы и отпустила их по домам.

Факт соблюдения режима самоизоляции правоохранители будут проверять уже по месту жительства украинцев, которые вернулись из Европы.

Украинцы перекрыли КПП "Ягодин"
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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