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15 апреля • обновлено в 15:15
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Украинцы устроили бунт на границе с Польшей из-за обсервации

4.1т
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Несколько десятков украинцев устроили протест на границе Украины и Польши, перекрыв пункт пропуска "Ягодин". Люди требовали отпустить их домой без обязательной обсервации.

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Как сообщает ТСН, бунт устроили граждане Украины, которые вернулись из-за границы, а также родственники и перевозчики, которые приехали за ними (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы перекрыли КПП Ягодин

Украинцы перекрыли КПП Ягодин

Скриншот видео

Главным требованием было освободить прибывших от обсервации и разрешить домашнюю самоизоляцию. Разблокировать движение на КПП удалось лишь после вмешательства полиции, которая составила на нарушителей административные протоколы и отпустила их по домам.

Факт соблюдения режима самоизоляции правоохранители будут проверять уже по месту жительства украинцев, которые вернулись из Европы.

Украинцы перекрыли КПП "Ягодин"

Украинцы перекрыли КПП "Ягодин"

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну ничего рукамиводители сделать нормально не могут! Понятно возмущение нынешних приехавших: 80 тысяч запустили, а нас на обсервацию? Думать нужно, а потом делать, Но наши "услуги" все делают экспромтом, думать им тяжело - мозги хреновые. Вот видосик снять или в броник без пластин одеться - это они могут. Про ошибки чего-нибудь ляпнуть как корова лепешку - это да. Продавать должности хорошо умеют, но не додумывают, что это может вскрыться. Ну НИЧЕГО НОРМАЛЬНО НЕ МОГУТ!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Пускайте пускайте,больше пшеков западенских окочуриться а это хорошо от них все равно стране пользы никакой
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