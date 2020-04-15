Украинцы устроили бунт на границе с Польшей из-за обсервации

Несколько десятков украинцев устроили протест на границе Украины и Польши, перекрыв пункт пропуска "Ягодин". Люди требовали отпустить их домой без обязательной обсервации.

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Как сообщает ТСН, бунт устроили граждане Украины, которые вернулись из-за границы, а также родственники и перевозчики, которые приехали за ними (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинцы перекрыли КПП Ягодин Скриншот видео

Главным требованием было освободить прибывших от обсервации и разрешить домашнюю самоизоляцию. Разблокировать движение на КПП удалось лишь после вмешательства полиции, которая составила на нарушителей административные протоколы и отпустила их по домам.

Факт соблюдения режима самоизоляции правоохранители будут проверять уже по месту жительства украинцев, которые вернулись из Европы.

Украинцы перекрыли КПП "Ягодин" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

в пункте пропуска "Чоп-Захонь" на границе Украины и Венгрии также наблюдается аншлаг с венгерской стороны из-за массового возвращения украинцев домой из Европы на Пасху.

Напомним, 15 апреля Кабинет министров Украины временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

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