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2 января • обновлено в 22:35
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"Украинцы устали": Поклонская расхвалила Зеленского за новогоднее обращение

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Нелегитимный депутат Государственной Думы России и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская похвалила президента Украины Владимира Зеленского за новогоднее обращение.

В своем Telegram-канале Поклонская заявила, что "рада переменам, которые произошли в Украине" и "впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента".

"Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы. Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы – и есть единая страна. И "правильность" гражданина не зависит от языка, на котором он говорит.

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Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений – они ждут мира, и Зеленский через свое обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся", – написала Поклонская.

Поклонская рассыпалась в комплиментах Зеленскому

Поклонская рассыпалась в комплиментах Зеленскому

"Украинцы устали": Поклонская расхвалила Зеленского за новогоднее обращение

Как писал OBOZREVATEL, обращение Зеленского вызвало ажиотаж среди украинцев. Многие жестко раскритиковали позицию президента, однако были и те, которые поддержали его призыв к объединению.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Наталья Поклонская
Место
Украина
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