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23 декабря • обновлено в 11:42
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Украинцы в вышиванках трогательно исполнили колядку в ТЦ Канады. Видео

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В сети произвело фурор видео, на котором украинский мужской хор в Канаде исполняет известную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" прямо посреди торгового центра. Всего за несколько дней оно собрало 734 тысячи просмотров, 9 тысяч лайков и 28 тысяч репостов.

Ролик опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Светлана Нетеча, однако когда именно он был снят неизвестно. "Очень сильно, молодцы! С Украиной в сердце!" – написала женщина под нашумевшим видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как поющие мужчины постепенно сходятся в центр торгового зала, спускаясь по эскалаторам. Все они одеты в вышиванки.

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Скриншот видео

Украинцы исполнили в ТЦ Канады "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Украинцы исполнили в ТЦ Канады "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Скриншот видео

Новости
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"Наши братья и сестры разбросаны по всему миру. Мы передаем эти рождественские поздравления от мужского хора далекого канадского города Эдмонтон", – обратился к соотечественникам один из певцов.

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Скриншот видео

Люди снимали яркое поздравление на телефоны

Люди снимали яркое поздравление на телефоны

Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Скриншот видео

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады

Скриншот видео

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Выступление украинцев вызвало ажиотаж

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на День вышиванки, который в 2019 году отмечался 16 мая, в Канаде депутаты пришли в вышиванках на работу в парламент. Так они показали свою поддержку к Украине.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Рождество
Место
Канада
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Красиво спели.Я тоже хочу в Канаду
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Самые верные патриоты Украины живут на противоположном от 6нУкраины конце света. Чем дальше - тем больше патриотизма.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кристина Стефанова, Любить свой свинарник из далека это нормально
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