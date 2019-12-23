Украинцы в вышиванках трогательно исполнили колядку в ТЦ Канады. Видео

В сети произвело фурор видео, на котором украинский мужской хор в Канаде исполняет известную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" прямо посреди торгового центра. Всего за несколько дней оно собрало 734 тысячи просмотров, 9 тысяч лайков и 28 тысяч репостов.

Ролик опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Светлана Нетеча, однако когда именно он был снят неизвестно. "Очень сильно, молодцы! С Украиной в сердце!" – написала женщина под нашумевшим видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как поющие мужчины постепенно сходятся в центр торгового зала, спускаясь по эскалаторам. Все они одеты в вышиванки.

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады Скриншот видео

Украинцы исполнили в ТЦ Канады "Добрий вечір тобі, пане господарю" Скриншот видео

"Наши братья и сестры разбросаны по всему миру. Мы передаем эти рождественские поздравления от мужского хора далекого канадского города Эдмонтон", – обратился к соотечественникам один из певцов.

Выступление украинцев вызвало ажиотаж Скриншот видео

Люди снимали яркое поздравление на телефоны Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады Скриншот видео

Выступление украинцев вызвало ажиотаж Скриншот видео

Украинцы исполнили колядку в ТЦ Канады Скриншот видео

Выступление украинцев вызвало ажиотаж Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на День вышиванки, который в 2019 году отмечался 16 мая, в Канаде депутаты пришли в вышиванках на работу в парламент. Так они показали свою поддержку к Украине.

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