Украинцы теряют доверие к команде Зеленского: опубликованы результаты опроса

Украинцы стали разочаровываться в новой власти и меньше доверять команде президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в начале ноября Центром Разумкова. Результаты были опубликованы на сайте организации.

Так, большинство опрошенных (44%) выразили мнение, что новая власть "пытается улучшить ситуацию в стране", но ей это пока в основном не удается сделать. В октябре так считали на 3% меньше украинцев.

Украинцы стали разочаровываться в Зеленском 24 канал

В успехи власти верит около 25% респондентов, тогда как месяцем ранее их было 29%. Еще 23% предположили, что чиновники имитируют усилия.

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В целом, доля украинцев, у которых действия новой власти оправдали надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%. Неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше ожиданий. С 9 % до 14% возросло количество тех, кто считает, что власть не оправдала надежд.

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Уровень доверия президенту также снизился с 79 до 68,2%.

Опрос проведен 1-7 ноября 2019 года среди 2015 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным опроса КМИС за октябрь, положительно к деятельности Зеленского относятся 66% украинцев. При этом в сентябре у президента было 73%.

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