Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Ежегодно тысячи украинцев отправляются на заработки в Польшу. По данным польского соцстраха, сейчас в стране находится более 2 млн украинских работников. Только половина из них находится там легально, имеет официальное трудоустройство и пакет страховых услуг.

Соискатели часто сталкиваются с фейковыми рекрутинговыми компаниями.

Сотрудничество с ними несет много проблем:

1. Агентства берут досрочную оплату за посредничество в трудоустройстве за рубежом. Это не только дорого, но и нарушает п. 2 ст. 38 Закона "О занятости населения".

2. Информация о работе обычно не структурирована и разбросана по различным источникам. Соискателю сложно ориентироваться в ценах на услуги, а рекрутеру – легко их повысить.

3. Поиск работы и подготовка документов длится долго: более 2-х месяцев.

4. Во многих случаях искатель так и не получает оформление в должность. Или приезжает в Польшу совсем не на тех условиях, на которые ожидал.

В результате украинцы вынуждены работать в чужом государстве нелегально, возвращаться домой без денег или никуда не ехать.

Для преодоления этой проблемы команда Workport год назад запустила приложение.

Что такое Workport?

Workport – это маркетплейс в смартфоне, с помощью которого можно решить все вопросы по работе и жизни в Польше.

Сейчас в приложении есть следующие функции:

– поиск работы, билетов и жилья;

– услуги банка и перевод средств с валютной конвертацией;

– страховые услуги;

– юридическая поддержка;

– продукты и акции в сетях супермаркетов и магазинов;

– пополнение счета для польских SIM-карт;

– справочник иммигранта, информации о визах, карте поляка, виде на жительство, адреса консульств и тому подобное.

Недавно добавили еще блок "Сообщество", где работники могут общаться друг с другом.

Схема регистрации проста: пользователь предоставляет номер телефона и ФИО. Необходимые документы направляются непосредственно работодателю в переписке. Все данные надежно защищены в пределах приложения. Главное – не переносить общение в мессенджеры.

Как Workport помогает преодолевать проблемы миграции?

Офис компании находится во Вроцлаве, но команда проекта состоит из украинцев, которые в свое время уехали в Польшу.

"Каждый из нас прошел путь самурая-иммигранта. Мы не придумывали непонятную целевую аудиторию, для которой разрабатывали бы непонятный продукт. Делаем то, что когда-то было бы полезным для нас самих. А еще постоянно слушаем пользователей и что-то добавляем", – заявляют в Workport.

Главная проблема, с которой столкнулась команда – большое количество аферистов среди работодателей-агентств. Workport борется с ней радикально: проверяет компании перед публикацией вакансий и обрабатывает комментарии соискателей. Благодаря отрицательным отзывам, до введения платы за объявления для работодателей, команда удаляла около 1200 вакансий ежедневно. Сейчас цифра значительно уменьшилась: аферисты платить не настроены.

Результаты проекта и планы на будущее

Приложение Workport загрузили уже 200 000 человек. 53% из них находятся в Украине, 42% – уже в Польше. Количество активных искателей – 147 428. Вакансий – 349, с учетом постоянного удаления подозрительных объявлений.

К концу 2021 года команда планирует увеличить количество регистраций в 1 млн, построить локальное комьюнити работников и расширить функционал приложения.

Среди глобальных планов – масштабироваться и на другие страны. Чтобы украинец чувствовал себя защищенным в любой точке мира.

"Мы хотим, чтобы работа была в руках искателя. И чтобы в чужой стране он не чувствовал себя брошенным. Хотим отзывов типа "Нашел работу. Работаю". Счастливый большего не пишет. Когда мы получаем такие комментарии, то понимаем, что движемся в правильном направлении".