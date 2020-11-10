Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Ежегодно тысячи украинцев отправляются на заработки в Польшу. По данным польского соцстраха, сейчас в стране находится более 2 млн украинских работников. Только половина из них находится там легально, имеет официальное трудоустройство и пакет страховых услуг.

Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Соискатели часто сталкиваются с фейковыми рекрутинговыми компаниями.

Сотрудничество с ними несет много проблем:

1. Агентства берут досрочную оплату за посредничество в трудоустройстве за рубежом. Это не только дорого, но и нарушает п. 2 ст. 38 Закона "О занятости населения".

2. Информация о работе обычно не структурирована и разбросана по различным источникам. Соискателю сложно ориентироваться в ценах на услуги, а рекрутеру – легко их повысить.

3. Поиск работы и подготовка документов длится долго: более 2-х месяцев.

4. Во многих случаях искатель так и не получает оформление в должность. Или приезжает в Польшу совсем не на тех условиях, на которые ожидал.

В результате украинцы вынуждены работать в чужом государстве нелегально, возвращаться домой без денег или никуда не ехать.

Для преодоления этой проблемы команда Workport год назад запустила приложение.

Что такое Workport?

Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Workport – это маркетплейс в смартфоне, с помощью которого можно решить все вопросы по работе и жизни в Польше.

Сейчас в приложении есть следующие функции:

– поиск работы, билетов и жилья;

– услуги банка и перевод средств с валютной конвертацией;

– страховые услуги;

– юридическая поддержка;

– продукты и акции в сетях супермаркетов и магазинов;

– пополнение счета для польских SIM-карт;

– справочник иммигранта, информации о визах, карте поляка, виде на жительство, адреса консульств и тому подобное.

Недавно добавили еще блок "Сообщество", где работники могут общаться друг с другом.

Схема регистрации проста: пользователь предоставляет номер телефона и ФИО. Необходимые документы направляются непосредственно работодателю в переписке. Все данные надежно защищены в пределах приложения. Главное – не переносить общение в мессенджеры.

Как Workport помогает преодолевать проблемы миграции?

Украинцы создали мобильное приложение, которое уже год помогает трудовым иммигрантам в Польше избежать мошенников

Офис компании находится во Вроцлаве, но команда проекта состоит из украинцев, которые в свое время уехали в Польшу.

"Каждый из нас прошел путь самурая-иммигранта. Мы не придумывали непонятную целевую аудиторию, для которой разрабатывали бы непонятный продукт. Делаем то, что когда-то было бы полезным для нас самих. А еще постоянно слушаем пользователей и что-то добавляем", – заявляют в Workport.

Главная проблема, с которой столкнулась команда – большое количество аферистов среди работодателей-агентств. Workport борется с ней радикально: проверяет компании перед публикацией вакансий и обрабатывает комментарии соискателей. Благодаря отрицательным отзывам, до введения платы за объявления для работодателей, команда удаляла около 1200 вакансий ежедневно. Сейчас цифра значительно уменьшилась: аферисты платить не настроены.

Результаты проекта и планы на будущее

Приложение Workport загрузили уже 200 000 человек. 53% из них находятся в Украине, 42% – уже в Польше. Количество активных искателей – 147 428. Вакансий – 349, с учетом постоянного удаления подозрительных объявлений.

К концу 2021 года команда планирует увеличить количество регистраций в 1 млн, построить локальное комьюнити работников и расширить функционал приложения.

Среди глобальных планов – масштабироваться и на другие страны. Чтобы украинец чувствовал себя защищенным в любой точке мира.

"Мы хотим, чтобы работа была в руках искателя. И чтобы в чужой стране он не чувствовал себя брошенным. Хотим отзывов типа "Нашел работу. Работаю". Счастливый большего не пишет. Когда мы получаем такие комментарии, то понимаем, что движемся в правильном направлении".