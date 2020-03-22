Украинцы собираются в церквях, грубо нарушая карантин: возмутительные фото

Верующие украинских церквей собираются на службе в храмах, несмотря на введенный в стране карантин из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как сообщает "Преступности.НЕТ", в Николаеве возле одной из церквей собралась толпа людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

К церкви вызвали патрульную полицию, однако те ничего не смогли сделать.

В пресс-службе патрульной полиции Николаева сообщили, что прибывший экипаж увидел возле церкви около 50 человек. По словам священника и людей, они заходили в церковь по пять-шесть человек, а остальные оставались на улице. Они отметили, что зашли внутрь, когда начался дождь.

В ходе разбирательства дождь закончился и все вышли на улицу. Инспекторы порекомендовали людям соблюдать дистанцию.

Преступности.НЕТ

Преступности.НЕТ

Похожая ситуация произошла в Ирпене Киевской области, пишет в Facebook Mistoinform.

Mistoinform

Как писал OBOZREVATEL ранее, почетный патриарх Филарет призвал представителей церкви продолжать крестить и причащать граждан.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся