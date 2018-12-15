"Украинцы, смотрите и учитесь": работник снял необычный процесс в Швеции

Украинский гастарбайтер, работая на работе в Швеции, снял видео как шведы укладают трубы.

Это видео он сделал с целью научить украицев жить, как в Европе, — передает RAY.

"Олигархи выводят деньги в оффшоры и их не волнует долговечность укладки труб в Украине", —говорится в сообщении.

"Это видео я снимаю для водоканалов, ЖЭКов и тому подобных. Смотрите как делают в Швеции и учитесь. Вуаля, и трубы 100 лет будут стоять. А у нас каждый месяц какие-то порывы. Потому что надо делать, как люди", — отметил украинец на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, примерно 4 из 5 шведов доверяют своим правоохранителям, ведь они не замешаны в коррупционных скандалах.