Украинцы смогут увидеть лунное затмение: где смотреть онлайн

5 июня состоится частичное затмение Луны, которое можно будет наблюдать и на территории Украины.

Начнется полутеневое затмение в 20:45 по Киеву, а в 22:26 достигнет максимальной фазы, когда тень от Земли закроет Луну на 59%. Продлится все это зрелище 3 часа 18 минут и закончится в 00:04.

Наблюдать полутеневое затмение можно в большей части Европы (в том числе и Украины), Азии, Антарктиде и некоторых частях Южной Америки.

Украинцы смогут увидеть лунное затмение

Однако астрономы отмечают, что эффект будет не таким впечатляющим, как от полного затмения (когда Луна становится кроваво-красной). Все, что можно будет сегодня увидеть – это легкое затмение южной части лунного диска. Чтобы запечатлеть эти изменения советуют использовать зеркальную камеру с длиннофокусной оптикой, расположенную на штативе. Лучше всего перемены цвета будет видно в начале, середине и в конце затмения.

Также есть возможность посмотреть на это явление онлайн – в трансляции будет использовано изображение Луны над горизонтом Рима.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пережить лунное затмение и полнолуние 5 июня.