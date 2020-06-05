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5 июня • обновлено в 18:16
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Украинцы смогут увидеть лунное затмение: где смотреть онлайн

1.7т
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5 июня состоится частичное затмение Луны, которое можно будет наблюдать и на территории Украины.

Начнется полутеневое затмение в 20:45 по Киеву, а в 22:26 достигнет максимальной фазы, когда тень от Земли закроет Луну на 59%. Продлится все это зрелище 3 часа 18 минут и закончится в 00:04.

Наблюдать полутеневое затмение можно в большей части Европы (в том числе и Украины), Азии, Антарктиде и некоторых частях Южной Америки.

Украинцы смогут увидеть лунное затмение

Украинцы смогут увидеть лунное затмение

Однако астрономы отмечают, что эффект будет не таким впечатляющим, как от полного затмения (когда Луна становится кроваво-красной). Все, что можно будет сегодня увидеть – это легкое затмение южной части лунного диска. Чтобы запечатлеть эти изменения советуют использовать зеркальную камеру с длиннофокусной оптикой, расположенную на штативе. Лучше всего перемены цвета будет видно в начале, середине и в конце затмения.

Также есть возможность посмотреть на это явление онлайн – в трансляции будет использовано изображение Луны над горизонтом Рима.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пережить лунное затмение и полнолуние 5 июня.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
Украина
Тег
Лунное затмение
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