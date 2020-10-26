OBOZREVATEL подготовил проект для получения перспективного образования в Украине

Вместо невостребованных и неактуальных знаний и профессий – учитесь тому, что приносит заработок, позволяет сделать карьеру. Онлайн-обучение позволяет молодым людям выбрать актуальную специальность. Тем, кто хочет "обновить" свои знания или поменять профессию можно учиться не бросая работу. А эксперту в своей отрасли открыта возможность стать преподавателем и получать немалый доход.

Статисты ЕС провели исследование, куда и почему выезжает трудоспособное население Украины, в первую очередь – молодые люди. Основные причины эмиграции в страны ЕС:

Четкое соблюдение трудового законодательства работодателями

Честные условия карьерного роста

Социальная защищенность и возможность отстоять права

Экономическая стабильность

Читай – в Украине этого нет! А с выездом молодых людей, которые должны стать будущим страны – и не будет! Премьер Украины недавно четко это выразил – сказав, что через 15 лет некому будет работать. Останутся одни пенсионеры без пенсий.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Вместо того, чтобы беспокоиться о судьбе IT-шников из Белоруссии, нашим хитро мудрым популистам надо думать, как не растерять СВОЮ молодежь!

Что же делать, и как выйти из этого порочного круга? Выход – в изменении отношения к образованию!

Старый подход к обучению – просиживание штанов на уроках, которые не вспомнишь потом в течении жизни. Сдача всяких ЗНО, ДПА – искусственных барьеров на пути к получению образования, вступительные экзамены в ВУЗ или колледж. Это – повод для стресса у детей и коррупция.

В результате получаем невостребованных выпускников (по данным Комитета Статистики менее 30% дипломированных специалистов работают по профессии, 86% выпускников гуманитарных ВУЗ-ов трудоустраиваются) – потрачены время и ресурсы.

На ненужное и неактуальное образование тратятся огромные деньги из бюджета, которые лучше было бы направить на улучшение покрытия интернетом удаленных районов.

Так может дать возможность молодежи самой выбирать – чему и как учиться?! Мы живем в новую эпоху – время интернета. Современные технические возможности позволяют учиться онлайн из любого захолустья, не выходя из дома.

2020-й год с пандемией коронавируса и глобальным карантином еще больше это продемонстрировал.

Это дает шанс нашей стране, как минимум, удовлетворить потребность в "годном" образовании, не выезжая за рубеж. Это первый шаг к тому, чтобы сохранить молодых людей в Украине, мотивировать их завести семью, приобрести жилье!

Об этом должны беспокоиться политики, если они видят себя в будущем страны!

Что делать нам, обычным людям? Не ждать – действовать самим! Узнавать: какие профессии актуальны сейчас, где хорошо платят? Какие перспективы на ближайшие годы?

Вот подборка самых перспективных специальностей на 2021 и следующие 5 лет по прогнозам ВВС, Forbes:

Врач ( IT медик в ближайшие годы!)

Инженер по сбыту

Инженер интернет-безопасности

Менеджер по продукции

Финансовый аналитик

Руководитель технического проекта

Архитектор территорий

Специалист по энергосбережению

Онлайн-преподаватель

Строитель " умных" домов и дорог

Инженер робототехник

Видите, к привычным профессиям добавились новые, экзотические – сегодня. Завтра это будет также привычно как смартфон.

Есть и профессии, которым не грозит пока "девальвация". Это творческие, многозадачные и социальные. Учителя, адвокаты, специалисты сферы красоты и ухода, культуры и искусства, индустрии развлечений и питания.

Мир быстро меняется, надо уметь ориентироваться. Как получить современное образование? Современным способом – онлайн.

Огромный выбор предложений в интернете. Можно одновременно обучаться в удобное время, занимаясь домашними делами, путешествуя, даже работая.

Мало того, можно самому зарабатывать, обучая других своим знаниям и умениям. Даже ваше увлечение может стать источником неплохого дохода. Есть примеры, когда любители разводить кактусы или дрессировать волнистых попугайчиков зарабатывают больше 1000 долларов в месяц, запустив свой курс!

Есть много информации в интернете, как это сделать. Мы провели большое исследование опыта людей, начавших самостоятельный проект и получивших сумасшедший успех. Оказалось, что есть законы и правила, следуя которым, получаешь гарантированный результат. Мы эти ценные знания "упаковали" в пошаговую инструкцию.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и вы ее получите в подарок!