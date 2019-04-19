Украинцы смогут получить "биометрику" для голосования на выборах: что известно

20 и 21 апреля украинцы смогут получить ID-карту, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы. В эти два дня с целью обеспечения выдачи биометрических документов, доставленных в территориальные подразделения ведомства на всей территории страны, будут работать подразделения ГМС, а также "Паспортный сервис".

"Миграционная служба будет способствовать тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины (ID-карту)", – сказано в сообщении.

Кроме того, ГМС обратилась в специализированное государственное предприятие ("Полиграфический комбинат "Украина") с целью изготовления ID-карт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили, что все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы (заграничный паспорт, ID-карту, вид на проживание) с 27 апреля (начиная с 17:00) и до 2 мая (до 8:00).

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