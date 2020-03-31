Ответственность за нарушение режима обсервации из-за пандемии коронавируса в Украине следует срочно ужесточить.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил юрист Василий Рябченко. Он выступил за то, чтобы полиция могла ограничивать право человека на свободу передвижения в связи с пандемией.

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"В данный момент пришло время подумать не только о своих правах, но и о правах других граждан. Правительство Украины обязано обеспечить как соблюдение прав людей, прилетевших последними рейсами, так и всех граждан, находящихся в режиме карантина и самоизоляции. А это больше 40 миллионов человек" – сказал юрист.

Он подчеркнул, что граждане, которые вернулись в последние дни в Украину из-за границы, должны понимать, что могут заразить других.

"Отказываясь от обсервации, сбегая из мест обсервации, люди не только явно нарушают закон, но и ставят под угрозу жизни других людей. Поскольку этот вирус может спровоцировать болезнь, привести к инвалидности и даже гибели человека", – отметил Рябченко.

Нарушители режима обсервации, сбежавшие из отеля, могут понести как административную, так и уголовную ответственность, пояснил юрист.

"В мире пандемия. Если граждане явно и умышленно игнорируют предписания государственных органов и плюс к этому портят имущество аэропорта, они могут понести наказание. Например, в рамках статьи 194 статьи УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Действия людей в аэропорту являются уже основанием для открытия уголовного производства", – сказал он.

За нарушение правил карантина, отметил Рябченко, к украинцам могут применить штраф от 17 до 170 тыс. грн. Если в результате нарушения режима обсервации заразились или даже погибли другие люди, речь может идти об уголовном наказании – от пяти до восьми лет заключения.

"Исходя из второй статьи закона про полицию, ее задача – обеспечение публичной безопасности и порядка, охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и государства. Следовательно, полиция должна была пресекать действия людей, которые стремились нарушить нормы эпидемической безопасности. Полиция имела право физически противодействовать тем, кто прорывался из аэропорта и ломал двери, игнорируя законное требование правоохранителей о соблюдении порядка. Как видим, этого не произошло. Возможно, сработал человеческий фактор и популярный лозунг "Полиция с народом", – считает он.

По словам Рябченко, на сегодня в законодательстве Украины нет прямой нормы, которая позволяла бы во время карантина ограничить права человека.

"По моему мнению, правительству следует экстренно дополнить Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, ужесточить ответственность за нарушение санитарных норм, неисполнение требований режима карантина, обсервации и так далее, чтобы полиция имела законные основания ограничивать право человека на свободу передвижения в условиях эпидемии", – резюмировал юрист.

В Киеве обсервированные украинцы сбежали из отеля

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео побега части обсервированных из-за пандемии украинцев, которые 30 марта прибыли с Бали через Доху (Катар), из отеля "Козацький", что в центре Киева.

Кроме того, часть украинцев, которые 30 марта прилетели в Киев и должны были пройти обязательную обсервацию, бежали из автобуса.

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