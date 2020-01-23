"Украинцы сами захотели": Загороднюк оправдал снижение призывного возраста до 18 лет

В Украине снизили призывной возраст до 18 лет, чтобы многие украинцы могли добровольно пойти на срочную службу в ряды ВСУ.

Об этом в эфире 1+1 рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, отметив, что призывной возраст с 18 лет прописан в законе.

"Но последние 5 лет у нас было от 20 лет. Это регулировалось соответствующими указами президента. Мы имели ситуацию, когда у нас каждый год несколько тысяч юношей хотели вступить в ряды ВСУ на срочную службу. Мы не могли их брать, потому что можно было брать только с 20 лет", – пояснил он.

Снижение призывного возраста в Украине

По словам министра, осенью 2019 года около шести тысяч парней хотели пойти в армию, но не могли сделать этого из-за указа президента. Он подчеркнул, что с 18 лет юноши могут пойти на срочную службу добровольно, тогда как с 20 лет уже будет действовать обязательный призыв для тех, кто не имеет отсрочки или не освобожден от службы.

"Основа нашей армии – это профессиональные военнослужащие. Это прописано во всех наших документах, всех наших программах, так оно и должно оставаться. Сейчас 15% военнослужащих – это военнослужащие срочной службы", – подытожил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста.

При этом Андрей Загороднюк сообщил, что в Украине намерены сократить срок военной службы, и улучшить условия для контрактников.

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