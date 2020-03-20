Украинцы с подтвержденным коронавирусом скрываются от властей – собственник частной клиники

Украинцы с положительными результатами тестов на коронавирус нередко скрываются от медиков, отказываясь от лечения. Только 20 марта зафиксировано два таких случая.

Об этом OBOZREVATEL рассказал собственник клиники EUROLABи телеведущий Андрей Пальчевский. По его словам, люди боятся принудительной госпитализации либо домашнего ареста.

"Буквально сегодня был случай: мы получили из заграничной клиники подтверждение положительных результатов тестов, сделанных в EUROLAB, позвонили двоим пациентам, но они отказались говорить с нами. Даже не назвали место, где сейчас находятся", – сказал Пальчевский.

Украинцы с подтвержденными анализами на коронавирус скрываются от властей Коллаж

Предприниматель отметил, что частные клиники не имеют права спрашивают паспорта у клиентов, поэтому те могут называться ненастоящими именами.

"И хотя всю информацию о подтвержденных диагнозах на коронавирус клиника сразу же отправляет в санитарную службу, в дальнейшем не всегда получается отыскать больного", – говорит Пальчевский.

Собственник клиники EUROLAB признался, что разговаривал на эту тему с заместителем главы МВД Антоном Геращенко: "Я сообщил ему о случаях, когда люди отказались назвать свое местоположение. И он рассказал о другой проблеме подобного рода: санитарные врачи тоже не всегда передают по цепочке информацию о заболевших и месте их нахождения".

В Китае за утаивание диагноза, напоминает Пальчевский, полагается смертная казнь: "У нас же люди боятся не уголовной ответственности, а что их будут принудительно лечить или посадят под домашний арест. Поэтому и сложилась ситуация, когда в Украине есть тайные разносчики коронавируса".

Собственник клиники EUROLAB Андрей Пальчевский

Он не исключил, что таких случаев в Украине будут десятки, а может, и сотни. Более того, "реальных заболевших в сотни раз больше, чем выявлено официально".

"Вот конкретный пример: как только в Германии появилось достаточное количество тестов, за один день в стране выявлено 3000 вновь заболевших", – сказал Пальчевский, добавив, что наша страна, в которую вернулись из пораженной вирусом Италии тысячи заробитчан, не может математически отличаться от государств-соседей.

"Мы здесь похожи на Индию, в которой на сегодня найдено всего 230 заболевших. Но индийские правозащитники бьют тревогу, они обвиняют местные власти в том, что в стране просто не проводится тестирование в необходимых масштабах. Я думаю, что подобная трагедия разворачивается и в Украине, и это самое опасное, что может быть", – говорит Пальчевский.

По его информации, из больниц и поликлиник, где готовятся принимать заболевших коронавирусом, стали увольняться сотрудники.

"Люди чувствуют себя физически незащищенными, нет защитных костюмов и других спецсредств. Я не понимаю, как руководство страны занималось решением сложнейшей в масштабах страны проблемы. Почему три месяца назад не были начаты закупки? Почему мы не производили аппараты искусственной вентиляции легких, которые очень важны? А самое главное, что ключом к успеху является массовое тестирование населения, которое у нас сделали единицам. Ведь то обращение к депутату Радуцкому с предложением самому заняться пошив масок прозвучало не просто так", –подытожил Пальчевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 20 марта в Украине официально зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных. В частности:

Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киевская область – 2 случая

Донецкая область – 1 случай

Днепропетровская область – 2 случая

Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный)

м. Киев – 3 случая

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