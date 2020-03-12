Украинцы с Diamond Princess, победившие коронавирус, вернулись домой

Двое украинский членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились на нем коронавирусом, но вскоре вылечились, вернулись домой.

У них не выявлены признаки заболевания COVID-19. Об этом 12 марта на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан, которые до этого находились на судне Diamond Princess", – сказал он.

Двое украинцев с Diamond Princess вернулись домой

По словам министра, украинцы прошли контроль и у них не выявлены признаки заболевания коронавирусом.

"Но, как дополнительная мера безопасности, они были размещены в медицинское учреждение для продолжения обсервации", – добавил Кулеба.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, уже выздоровели. При этом еще двое продолжают лечиться в больницах Японии.

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