"Собаку уже продали": украинцы разнесли идею Гончарука продавать наркотики

В сети активно обсуждали заявление премьер-министра Алексея Гончарука, который сообщил, что в Украине купить жилье возможно только "торгуя наркотиками или оружием".

Так, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончарук раскритиковал заявление главы Кабинета министров.

"Гончарук заявил, что выплачивать ипотеку можно, только если продавать наркотики или оружие. Очевидно, чтобы заявлять подобное в должности премьер-министра, нужно наркотики покупать", – написал политик в Facebook.

Алексей Гончарук

Украинский политолог Тарас Березовец в соцсети прокомментировал слова Гончарука: "Господин премьер, надеюсь, это не прямой призыв действовать был и не новый стартап. Надеюсь".

Народный депутат 8-го созыва Андрей Лозовый в Facebook, комментируя предложение премьера, написал, что "собаку уже продали".

Медиа-эксперт Максим Безека в сети отметил, что Гончарука никто "за язык не тянул": "Даешь молодежную программу!"

Также украинцы в сети обсуждали "инновации" от премьера.

"Очень интересно о торговле наркотиками. А в продолжение, может Гончарук рассказать, сколько работников зеленого Кабмина уже "улучшили" условия проживания и каким образом?", "Инноваторы, диджейтализаторы", "Правительство "профессионалов", "Это призыв к действию или констатация факта?", "Не только депутаты идиоты, но еще и премьер-министр Украины, который забыл, что он не просто представитель власти, а один из руководителей страны", "И обязательно пробивать чеки в продаже через кассовый аппарат", "Или воровать у государства по схемам единомышленников-мошенников", "А если еще наркотики продавать владельцу собачьего приюта, то можно всю жизнь не платить за коммуналку", – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы высмеяли заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

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