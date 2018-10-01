Украинцы рассказали, как относятся к экзамену на гражданство для жителей Донбасса

Большинство украинцев поддерживают инициативу ввода экзамена на гражданство для жителей Донбасса.

По крайней мере так ответили 54% респондентов в опросе OBOZREVATEL, в котором участвовали 7859 человек. Они уверены, что среди жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей есть много предателей, которые не заслуживают украинского паспорта.

В свою очередь, 30% опрошенных менее категорично относятся к данному вопросу. Они считают, что идея с гражданством – это перебор. Хотя проверка на лояльность все же необходима.

Еще 16% украинцев категорически против инициативы. Респонденты ответили, что это дискриминация, которая только оттолкнет жителей Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница Лариса Ницой выступила с идеей ввести экзамен на знание истории и языка 1 октября. Она хочет, чтобы жители оккупированных территорий "заслужили статус граждан Украины".