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Украинцы рассказали, как относятся к экзамену на гражданство для жителей Донбасса

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Большинство украинцев поддерживают инициативу ввода экзамена на гражданство для жителей Донбасса.

По крайней мере так ответили 54% респондентов в опросе OBOZREVATEL, в котором участвовали 7859 человек. Они уверены, что среди жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей есть много предателей, которые не заслуживают украинского паспорта.

В свою очередь, 30% опрошенных менее категорично относятся к данному вопросу. Они считают, что идея с гражданством – это перебор. Хотя проверка на лояльность все же необходима.

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Еще 16% украинцев категорически против инициативы. Респонденты ответили, что это дискриминация, которая только оттолкнет жителей Донбасса.

Украинцы рассказали, как относятся к экзамену на гражданство для жителей Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница Лариса Ницой выступила с идеей ввести экзамен на знание истории и языка 1 октября. Она хочет, чтобы жители оккупированных территорий "заслужили статус граждан Украины".

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликт
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Объект
украинский язык
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Придурки хохлонищежопые ЛНГ/ДНР уже четвёртый год отбиваться от этих позорных паспортов.
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