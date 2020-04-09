Украинцы рассказали, как отметят Пасху на карантине

Тимур Григоренко Общество 16:22, 9.04.2020 Обновлено: 16:44, 9.04.2020

Почти все украинцы намерены на Пасху оставаться дома и не нарушать режим карантина в Украине.

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Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте Украинского института будущего.

Согласно опросу, 92% украинцев намерены на праздник не покидать дом, тем самым не нарушая режим самоизоляции. Малая толика населения ответила, что на праздник пойдут в гости или совершат прогулку.

Карантин в Украине

При этом 62% респондентов ответили, что в этом году точно не будут посещать церковь в светлое Воскресенье из-за карантина. 9% опрошенных сообщили, что посетят церковь, чтобы освятить паски. И лишь 3% намерены отстоять службу. Остальные 26% ответили, что вообще не посещают церковь.

Отмечается, что респонденты из западных областей и прихожане УПЦ МП чаще других подчеркивали, что обязательно отстоят службу или же освятят паски.

Опрос
Украинский институт будущего

Напомним, что украинцы поддержали введение усиленного карантина из-за массовой угрозы распространения коронавируса COVID-19.

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