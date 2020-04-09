Украинцы рассказали, как отметят Пасху на карантине
Почти все украинцы намерены на Пасху оставаться дома и не нарушать режим карантина в Украине.
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Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте Украинского института будущего.
Согласно опросу, 92% украинцев намерены на праздник не покидать дом, тем самым не нарушая режим самоизоляции. Малая толика населения ответила, что на праздник пойдут в гости или совершат прогулку.
При этом 62% респондентов ответили, что в этом году точно не будут посещать церковь в светлое Воскресенье из-за карантина. 9% опрошенных сообщили, что посетят церковь, чтобы освятить паски. И лишь 3% намерены отстоять службу. Остальные 26% ответили, что вообще не посещают церковь.
Отмечается, что респонденты из западных областей и прихожане УПЦ МП чаще других подчеркивали, что обязательно отстоят службу или же освятят паски.
Напомним, что украинцы поддержали введение усиленного карантина из-за массовой угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан остаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху и не посещать церковь.
При этом Кличко отметил, что в столице не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.