Главная Новости
9 апреля • обновлено в 16:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинцы рассказали, как отметят Пасху на карантине

1.3т
Читать материал на украинском

Почти все украинцы намерены на Пасху оставаться дома и не нарушать режим карантина в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте Украинского института будущего.

Согласно опросу, 92% украинцев намерены на праздник не покидать дом, тем самым не нарушая режим самоизоляции. Малая толика населения ответила, что на праздник пойдут в гости или совершат прогулку.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

При этом 62% респондентов ответили, что в этом году точно не будут посещать церковь в светлое Воскресенье из-за карантина. 9% опрошенных сообщили, что посетят церковь, чтобы освятить паски. И лишь 3% намерены отстоять службу. Остальные 26% ответили, что вообще не посещают церковь.

Отмечается, что респонденты из западных областей и прихожане УПЦ МП чаще других подчеркивали, что обязательно отстоят службу или же освятят паски.

Опрос

Опрос

Украинский институт будущего

Напомним, что украинцы поддержали введение усиленного карантина из-за массовой угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
опрос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
Ага, посмотрел я этот опрос- онлайн опрос посредством заполнения интерактивной анкеты. Большинство людей которые в селах живут и в церковь ходят интернетом пользоваться не умеют. В жоппу себе можете этот опрос засунуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги