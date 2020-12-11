Украинцы рассказали, где собираются праздновать Новый год

Большинство украинцев намерено встретить Новый год в кругу семьи или в одиночестве.

Об этом свидетельствует опрос Liberty Report, результаты которого были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря.

Респондентам задали вопрос: Как вы планируете праздновать Новый год?

85% опрошенных ответили, что в кругу семьи или в одиночестве, 11,4% заявили, что пойдут в гости или пригласят друзей, 2,4% намерены встретить Новый год за рубежом, и лишь 1,2% хотят провести праздник в ресторане или ночном клубе.

Результаты опроса Скриншот

Опрос проводился 11 декабря среди 10 034 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь кафе и ресторанам разрешили продлить работу до 01:00 1 января 2021 года. В другие дни общего карантина заведения общественного питания смогут работать до 23:00.