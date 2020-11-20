Украинцы раскритиковали эскиз-победитель большого Государственного Герба

Эскиз-победитель конкурса на большой Государственный Герб Украины вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Украинцы назвали рисунок "неканоническим", "безвкусным", "пшонка-стайлом", "нарисованным левой задней ногой" и т.д. (чтобы посмотреть отзывы, доскролльте до конца страницы).

В частности, соучредитель "Демократичної сокири" Виктор Трегубов написал в Facebook, что в конкурсе победил "пафосный и смешной национальный символ без исторических предпосылок".

"Любит же у нас народ пшонка-стайл и закос под версальщину в исполнение прораба из Жашкова, так и в гербе это можно подчеркнуть. Задолбошить унитарной республике Большой Герб с коронами и кленовыми листьями. А к нему балкон. И колонны с капителями коринфского ордера. И картошку под колоннами. Чтобы иностранцы сразу видели, с кем имеют дело", – сыронизировал он.

Народный депутат Гео Лерос заявил, что это безвкусица, "как маленькие дети наляпалы какие-то свои ассоциации, но как такое могут создать специалисты".

А нардеп Виталий Безгин подчеркнул, что эскиз-победитель – это "сюр, который не имеет ничего общего с 21 веком". Он добавил, что единственный достойный вариант на конкурсе был у команды Дмитрия Дубилета (он занял третье место).

В свою очередь, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило отметил, что "с канонической точки зрения Архангел должно быть сверху на хоругви, а не держать щит, а вот казак должен держать щит".

"Не может Архангел стоять под казаком, это явления совершенно различной природы и "разных миров". Божественное не может размещаться ниже человеческого... Это противоречит каноническим и теологическим нормам любой религии, в частности христианской", – считает он.

Отметилась на резонансной теме и "Укрпочта", которая изменила аватарку в Facebook по мотивам екскиза большого Государственного Герба.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Twitter

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший эскиз большого Государственного Герба Украины показали 19 ноября. Победителя среди 112 работ определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению.