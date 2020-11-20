Украинцы раскритиковали эскиз-победитель большого Государственного Герба

Эскиз-победитель конкурса на большой Государственный Герб Украины вызвал бурную реакцию в соцсетях.

Украинцы назвали рисунок "неканоническим", "безвкусным", "пшонка-стайлом", "нарисованным левой задней ногой" и т.д. (чтобы посмотреть отзывы, доскролльте до конца страницы).

В частности, соучредитель "Демократичної сокири" Виктор Трегубов написал в Facebook, что в конкурсе победил "пафосный и смешной национальный символ без исторических предпосылок".

"Любит же у нас народ пшонка-стайл и закос под версальщину в исполнение прораба из Жашкова, так и в гербе это можно подчеркнуть. Задолбошить унитарной республике Большой Герб с коронами и кленовыми листьями. А к нему балкон. И колонны с капителями коринфского ордера. И картошку под колоннами. Чтобы иностранцы сразу видели, с кем имеют дело", – сыронизировал он.

Народный депутат Гео Лерос заявил, что это безвкусица, "как маленькие дети наляпалы какие-то свои ассоциации, но как такое могут создать специалисты".

А нардеп Виталий Безгин подчеркнул, что эскиз-победитель – это "сюр, который не имеет ничего общего с 21 веком". Он добавил, что единственный достойный вариант на конкурсе был у команды Дмитрия Дубилета (он занял третье место).

В свою очередь, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило отметил, что "с канонической точки зрения Архангел должно быть сверху на хоругви, а не держать щит, а вот казак должен держать щит".

"Не может Архангел стоять под казаком, это явления совершенно различной природы и "разных миров". Божественное не может размещаться ниже человеческого... Это противоречит каноническим и теологическим нормам любой религии, в частности христианской", – считает он.

Отметилась на резонансной теме и "Укрпочта", которая изменила аватарку в Facebook по мотивам екскиза большого Государственного Герба.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший эскиз большого Государственного Герба Украины показали 19 ноября. Победителя среди 112 работ определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению.