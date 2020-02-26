Вот уже год, как на улицах Украины появились предвыборные плакаты зеленого цвета, на которых были написаны короткие предвыборные фразы. Фразы были разными, но построены они были по одному и тому же принципу – без указания конкретного адресата и даже – отправителя.

Например "зробимо їх разом" или "кінець епохи бідності" и далее – в том же стиле. Ну а на словах было сказано "хуже не будет". Заметим, даже эта фраза была исполнена все в том же самом безадресном стиле. Публике это очень понравилось и как потом стало понятно, она за это и проголосовала.

И вот теперь многие начинают прозревать и волать о том, что их обманули, что все получилось ровно наоборот, а некоторые даже устраивают публичные покаяния в стиле "Петр Алексеевич, прости дурака!". Но в эти покаяния я не верю, поскольку никто из этой публики не подтвердил свои пустые слова хоть каким-то поступком, а таскать шнурки на ботинках они научились уже давно и профессионально.

Только вот все эти "обманутые", которые голосовали за "новые лица" и "профессионалов", потерявшие субсидии и, наоборот, получившие фантастические платежки, зря пеняют на нынешнюю власть. Да, профессионалов там нет совершенно, однако если кто-то всерьез думал, что пришедший во власть квартал и лига смеха это и есть профессионалы, то ему следует озаботься поиском хорошего психиатра.

Но вернемся к лозунгам. Вот хотя бы "хуже не будет". Посто на выбор, из утренней ленты извлекаю вот это:

Что означает соотношение 39,75 к 8,52, что голосовал таки за эту власть. Один к пяти это довольно веское соотношение.

Допустим, что любой из нас оказался в какой-то компании и неважно, какого свойства, и вдруг услышал как кто-то громко и отчетливо формулирует послание по хорошо известному адресу. То есть, кто-то грубо послал. Наверное, многие сталкивались с подобной ситуацией, когда уже было употреблено достаточное количество спиртного на душу населения и каждый может представить как эту сцену, так и ее последствия.

Этот грубый пример мы приводим намеренно, поскольку реакция публики будет примерно одинаковой, невзирая на возраст, вероисповедание, политические предпочтения, образования и просто – уровень интеллекта. Она будет мгновенной и равномерной. Каждый обратит на это внимание с тем, чтобы вычислить, в чей персональный адрес была выдана эта формула.

В чем тут дело? Почему это так всех интересует и действует мгновенно и безусловно? Оказывается, всем нужно знать, в первую очередь, не его ли послали, и если не его, то кого именно. Уже после выяснения этого обстоятельства происходит соответствующее реагирование. Но тем не менее, первый порыв заключается в том, чтобы узнать – кого именно коснулась эта фраза. Это – "архиважно", как говорил вождь мирового пролетариата.

Что характерно, в этом суждении нет никакой теории, просто полевые заметки или практика, добытая экспериментальным путем. Просто запомним это и двинемся дальше.

Вот уже год, как на улицах Украины появились предвыборные плакаты зеленого цвета, на которых были написаны короткие предвыборные фразы. Фразы были разными, но построены они были по одному и тому же принципу – без указания конкретного адресата и даже – отправителя.

Например "зробимо їх разом" или "кінець епохи бідності" и далее – в том же стиле. Ну а на словах было сказано "хуже не будет". Заметим, даже эта фраза была исполнена все в том же самом безадресном стиле. Публике это очень понравилось и как потом стало понятно, она за это и проголосовала.

Это, а также сплошная полоса кидалова по субсидиям, тарифам и прочему, а недавно эта власть уже начала прощупывать отмену пенсионного фонда, как оно воспринимается, "хуже не будет" или как? О сдаче интересов Украины я тут речи не веду, поскольку для тех, кто голосовал желудком, это – пустой звук.

И вот в этот момент следует вернуться к той единой формуле, которая заложена во все эти предвыборные лозунги. В них нет адресата! А раз его нет, то формально нет обмана. "Хуже не будет" – все правильно и выполнятется четко. Никто же не спросил: "Кому не будет хуже"? А вот им – совсем не хуже. Они откровенно жируют и дуреют от хлынувшего на них бабла и безнаказанности. Для них не то, что хуже не стало, они просто попали в сказку и ездят теперь кортежами, с охраной и прочими делами. Раньше корячиться надо было за сто баксов, а теперь – все на шару.

Вообще ничего делать для этого не надо. Они просто валяют дурака и если раньше надо было думать, что бы такое сделать, чтобы раскупили все билеты или пригласили фотографировать следующую свадьбу, то теперь – просто сиди себе в зале или кабинете и оговаривай с проститутками границы "табу" и тебе за это – "пятерку зелени" платят, мощный соцпакет и еще – шаровые покатушки в Швейцарию и другие места. Ну а кто порасторопнее, тот уже нашел, как еще можно доить бюджет и где стать на подсос. Но главное – не нужно напрягать ту самую часть тела, которая год назад была в мыле за копейки! Так что, хуже не стало? Да конечно же – не стало. Но только им самим.

Или вот они угрожали, что 21 апреля закончится эпоха бедности. Граждане, вас никто не обманывал. Она таки закончилась! За полгода иметь пять отпусков с выездом за рубеж, в том числе – в Оман, это кто себе такое может позволить? Даже крутые бизнесмены или дорогие адвокаты такое не в состоянии допустить, а тут – раз плюнуть!

И так – с любым лозунгом. Что там, "епоха щирості"? Опять же – задаем вопрос: "Для кого?" И ответ получается простой и честный. Немножко особняком стоит еще один лозунг: "Зробимо їх разом" и "Ще раз зробимо…". Этот лозунг отличается тем, что предполагает два адресата. То есть "зробимо" – это кто? И второй "їх" – это кого?

Судя по тому, как под пресс пошли СПД-шники, как из карманов ротозеев были вынуты субсидии и прочие ништяки, как остановился уже привычный и поступательный рост зарплат и пенсий, можно смело говорить, кого "їх" сделали, но тогда встает вопрос о том, кто же тогда сделал? И ответ на него уже дан в разборе предыдущих лозунгов.

Отсюда следует очень интересный вывод. Когда была сказана знаменитая фраза "янелох", то ее надо было понимать так: я не лох, я развожу лохов. И судя по тому, что публика не задала себе простых вопросов о том, что же на самом деле гласят лозунги, на которые она повелась, и кто там имеется в виду, говорит о том, что и тут все правильно. Публика – лох и ее развели как лоха, а тот кто разводит – не лох. Все правильно!

И просто для контраста. Самокатчик от велосипедиста отличается тем, что он не владеет игрой слов, за что поплатится первым. Лоху речь надо формулировать так, что когда начнутся разборки, ты мог бы спокойно скать: "Я вам ничего этого не обещал, читаем – что тут написано, внимательно читаем!" То же самое и о сказанном вслух. Самокатчики так не умеют и вот простой пример.

Буквально недавно, отвечая на вопрос о том, почему в январе нет обещанного снижения тарифов на газ, из стана самокатчиков было опрометчиво сказано: "Потому, что на европейских хабах поднялась цена на газ". И это – не игра слов и это можно легко проверить.

Вот динамика цен на европейских хабах и она даже на месте не стояла, а падала. Развод проходит там, где он исполняется технично, а если ты пытаешься тупо справлять нужду, выдавая черное за белое, то судьба Паниковского тебя настигнет безусловно и довольно быстро.

И ведь это – лишь маленький пример из просто ежедневного потока бреда наподобие сказанного премьером: "в правительстве нет коррупции". Он бы хоть подумал, какую мину положил под свой самокат! Если у предшественников была коррупция, но не было огромной дыры в бюджете и при этом, социалка финансировалась так, что самокатчикам и не снилось, а у тебя при "отсутствии коррупции" все разваливается, то это значит… Что это значит? Это подпись под собственной никчемностью и бестолковостью всей той публики, которая показывает абсолютное трэш-шоу, за что не возьмется.

В общем в выводе можно отметить вот что. 73% нашей публики куда больше интересует, кого послали матом на пьянке, чем то, за что они голосуют, вернее – что написано в лозунгах, за которые они отдали свои голоса. Вот такие у них приоритеты.

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