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8 октября • обновлено в 12:58
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Украинцы против: появились результаты опроса о продаже земли

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Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, по результатам которого оказалось, что лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Такие данные приведены на официальном сайте группы "Рейтинг". Согласно опросу, 73% – против этой инициативы, 8% – не определились.

Высший уровень поддержки старта рынка земли среди младших и богатых респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Однако, даже в этих категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

Что касается продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам, то такую инициативу поддерживают только 13% опрошенных. Против этого – 81%. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.

74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения, в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% – имеют противоположное мнение.

Группа "Рейтинг" провела опрос относительно рынка земли

Группа "Рейтинг" провела опрос относительно рынка земли

pixabay

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58% считают, что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля. 22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться. 20% – не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка. За доминирование государственной собственности на землю выступают чаще более старшие и бедные опрошенные, и те, у кого нет паев, за другую модель – более молодые, богатые и владельцы паев.

Среди основных преимуществ внедрения продажи земли сельскохозяйственного назначения опрошенные относительно чаще выбирали следующие:

  • владельцы земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению (26%);

  • это будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе (18%);

  • продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину (14%);

  • это позволит получить справедливую рыночную цену на землю (13%);

  • это позволит фермерам брать кредиты под залог земли (13%).

Об уничтожении теневого рынка земли, содействии развитию малого и среднего бизнеса, увеличении поступлений в государственный бюджет, содействии лучшему контролю за экологией почв как преимущества внедрения земельного рынка говорили не более 7% опрошенных. 35% опрошенных не видят никаких преимуществ в снятии моратория на продажу пахотных земель.

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Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали следующее:

  • земля может быть выкуплена иностранцами (41%);

  • владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%),

  • в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%);

  • снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%).

  • 17% считают, что свободная продажа земли нельзя вводить в условиях войны,

  • 16% видят угрозу уничтожения мелкого и среднего бизнеса на селе,

  • по 13% считают, что воплощение этой инициативы приведет к ускорению вымирания сел или лишение крестьян стабильного дохода от предоставления паев в аренду.

Только 5% не видят никаких рисков в введении свободного рынка пахотных земель. Об угрозах о продаже земли иностранцам, обмана владельцев паев и несовершенство действующего законодательства чаще всего говорили владельцы паев, которые их лично обрабатывают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Тема
Мораторий на продажу земли
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