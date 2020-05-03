Украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому и его избирателям некоторые его предвыборные обещания, которые он до сих пор не выполнил.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что зарплата у людей осталась прежней, а учителям ее даже часто задерживают, не посажен ни один коррупционер, в добавок к этому война на Донбассе не закончена.

"Кто там мешает вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы? Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, вас просто обманули, а мы вам говорили, а вы нас обзывали. Вот результат. Здобули, вітання! Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен. Война не закончена, каждый день раненые. Худшее впереди", – уточнила она.

Она также выразила непонимание, почему украинцы протестуют против карантина, если половина из них в прошлом году проголосовали за Зеленского и его команду.

Протесты против карантина в Киеве Страна

"Большинство с тех, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе-команду и ресторанный бизнес в том числе. Понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают. Я не злорадствую, ведь тоже живу в этой стране. Но каждый из вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость. Кушайте видосики, вместо заработка", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению бывшего украинского дипломата Дмитрия Чекалкина, президент Украины Владимир Зеленский "нефартовый" и в какой-то степени приносит несчастье.