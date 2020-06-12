В Украине началась истерия из-за "чипирования": при чем тут 5G, коронавирус и Билл Гейтс

Самые новые о том, что чипы можно будет вживлять с помощью мобильных вышек 5G

Теория о чипировании популярна и в Украине, а в последние месяцы эпидемии обрастает все новыми слухами

По состоянию на 11 июня 2 тыс. 447 украинцев просят президента Владимира Зеленского законодательно запретить чипирование граждан. Они обратились к главе государства с соответствующей петицией. Если в течение следующих трех месяцев она наберет 25 тыс. голосов – он вынужден будет ее рассмотреть и дать ответ.

Грозит ли это здоровью, как связано с эпидемией коронавируса и при чем тут мобильные вышки 5G – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как из Билла Гейтса сделали врага

Эксперты по технологиям утверждают, что тема о возможном чипировании людей – это "сказки из серии теорий заговора". Впервые о ней заговорили после вспышки пандемии коронавируса. Мол, вирус запустил американский мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы продавать вакцину под видом микрочипов, которые потом будут вживлять в человеческое тело.

По данным опроса популярного американского медиа Yahoo News, в правдоподобность такой теории поверили 28% американцев. А в Великобритании в начале апреля запуганные люди даже сожгли семь башен, которые передают сигнал 5G, считая, что они разносят коронавирусную инфекцию. Масла в огонь подливал факт, что Фонд Гейтса выделил 300 млн долларов на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями пандемии.

Дальше новости подхватили российские СМИ, а режиссер Никита Михалков в своей авторской программе уверял, что целью чипирования является "сокращение человечества", за которое выступает Гейтс. Правда, этот кусок позже сняли с эфира.

В конце-концов конспирологические слухи неделю назад прокомментировал сам миллиардер, отметив, что он никогда не имел никакого отношения к микрочипам, а сплетни и антинаучные тезисы приводят к разжиганию вражды между людьми.

Чипирование в Украине

"Довольно трудно опровергать такие теории, потому что они глупые и странные. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы вакцинировать 80% человечества. Но если оно будет думать, что это афера или такие вакцины вредные, то не захочет ее проводить, и болезнь продолжит убивать. Так что меня немного беспокоит существование всех этих безумных идей", – сказал Гейтс.

Чипирование и Украина

Теория о чипировании и Гейтсе популярна и в Украине, а в последние месяцы эпидемии обрастает все новыми слухами. Самые новые о том, что чипы можно будет вживлять с помощью мобильных вышек 5G. И вообще они генерируют высокий уровень излучения, чем снижают иммунитет у людей, из-за чего те могут легко подхватить коронавирус.

7 апреля на сайте президента появилась первая петиция, которой украинцы просили Зеленского не вводить 5G "без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи". По состоянию на 11 мая она набрала 16 тыс. 892 голоса из необходимых 25 тыс. Подписать ее можно будет еще в течение 26 дней. А 5 июня появилась вторая петиция о запрете чипирования, набрала пока более двух тысяч голосов.

"Такие петиции – позорное явление для нашей страны, потому что мы демонстрируем всему миру нашу необразованность с точки зрения внедрения современных технологий. Мы вроде цивилизованная нация, пользуемся мобильными телефонами, идем в Европу. Поэтому мне иногда даже стыдно перед европейскими коллегами, которые смотрят на меня, как на мамонта. Никоим образом 5G не чипирует и не зомбирует людей", – заверил в комментарии OBOZREVATEL депутат от партии "Слуга народа" и эксперт по кибербезопасности Александр Федиенко.

По его словам, если общий фон излучения вокруг построенной вышки в экологической норме, то она никоим образом влиять на людей не будет. Разве что находиться рядом с ней или залезть.

"В конце концов, на нас влияют немало вещей, это и солнце, и телефоны, которые мы держим возле уха или носим в карманах, и микроволновки. Кстати, это тоже опасная штука. Микроволновка работает на радиоволнах, при которых расщепляются молекулы воды. Поэтому при нагревании она начинает там кипеть. Частота этих радиоволн значительно выше, чем любая технология 4G или 5G", – заверил эксперт.

"Ковидный" паспорт delo.ua

Известный украинский иммунолог Олег Назар в комментарии OBOZREVATEL отметил, что чипирование на фоне коронавирусной эпидемии в Украине проводить не будут. Мол, слухи о самом процессе ходят в мире давно, но ни разу их не подкрепили практикой.

"Говоря о чипировании на фоне коронавируса, то это некий ковидный паспорт. По сути, это иммунологический документ – сведения о проблемах иммунитета, склонность к определенным заболеваниям. Но даже и такой документ на ближайшие 2-3 месяца глухой номер. Если человек переболел, то где гарантия, что не инфицируется снова? Антител может быть недостаточно. Так что ничего этот так называемый ковидный паспорт в итоге не даст. Чипирования не будет", – заверил врач.

Инфекцию, которая является биологическим организмом, можно разносить во время контактов, а не с помощью нематериальных радиоволн, еще раз напомнил Александр Федиенко.

"Ко мне, как к депутату, поступило письмо, что в таком-то селе находится вышка мобильного оператора, мы тут все болеем, убирайте ее. Ее перенесли, качество связи ухудшилось и теперь эти люди пишут другие письма, у них плохая связь, надо что-то делать. Тренды современных технологий почему-то приносят нам фобии. Но когда появились автомобили – их тоже сначала боялись. Такой вот эволюционный путь общества", – подытожил депутат.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram