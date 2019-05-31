Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой назначить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука послом в КНДР (Северную Корею).

Соответствующая петиция была зарегистрирована в четверг, 30 мая. За сутки она набрала более 1,5 тысячи подписей из 25 необходимых.

Автор Андрей Кузьменко пояснил выбор кандидатуры Медведчука "большим управленческим опытом в переговорах с "сверхдержавами", особенно в газовых вопросах".

В сети бурно отреагировали на такую инициативу, украинцы шутят, что он и в КНДР будет продолжать переговоры с РФ по Донбассу, поэтому предлагают отправить его в Антарктиду.

"КНДР - Красивая Неопасная Дружественная Россия", "Поддерживаю", "Достойное место" - пишут комментаторы.

Виктор Медведчук newsone.ua

В Украине появилась петиция с просьбой назначить Виктора Медведчука послом Украины в КНДР. pic.twitter.com/GFstzIOWev — Александр Яневский (@yanevskyy) 31 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России. Однако сам он заявил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам.

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