ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж

2.6тЧитать материал на украинском

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой назначить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука послом в КНДР (Северную Корею).

Соответствующая петиция была зарегистрирована в четверг, 30 мая. За сутки она набрала более 1,5 тысячи подписей из 25 необходимых.

Автор Андрей Кузьменко пояснил выбор кандидатуры Медведчука "большим управленческим опытом в переговорах с "сверхдержавами", особенно в газовых вопросах".

Новости
Говорить с Путиным? Медведчук выдвинул Зеленскому требование по Донбассу
Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж

В сети бурно отреагировали на такую инициативу, украинцы шутят, что он и в КНДР будет продолжать переговоры с РФ по Донбассу, поэтому предлагают отправить его в Антарктиду.

"КНДР - Красивая Неопасная Дружественная Россия", "Поддерживаю", "Достойное место" - пишут комментаторы.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

newsone.ua

Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж
Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж
Украинцы просят Зеленского сослать Медведчука в КНДР: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России. Однако сам он заявил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Виктор МедведчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
8
Смешно
13
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
тимошенко юлию тоже в Гондурас уполномоченным послом.и очень крутой тролинг был когда предлагали запретить пролет спутников России над территорией украины. и дожди которые приходят с рф обложить пошлиной.пусть крепосные поразвлекутся.поиграют в демократию. свои е майлы оставят ip адреса
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугутское "почуття гумору" = вещь в себе. :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения