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7 февраля • обновлено в 08:26
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Украинцы просят уменьшить зарплату Найему и Абромавичусу

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На сайте президента появилась петиция с требованием уменьшить зарплаты руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора Укроборонпрома Мустафе Найему и проверить результаты его деятельности.

Петиция зарегистрирована 6 февраля Вячеславом Павловым. В подписи к петиции автор отметил, что Найему в декабре насчитали 486,5 тыс. гривен зарплаты, а гендиректор ГК "Укроборонпром" Абромавичус предлагал увеличить свою зарплату в 18 раз.

По словам Павлова, это недопустимо.

Украинцы просят уменьшить зарплату Найему и Абромавичусу

petition.president.gov.ua

"Это при том, что в ноябре 2019 президент Украины был очень удивлен низкими зарплатами на предприятие оборонной отрасли, входящие в "Укроборонпром". В частности, на Харьковском авиационном заводе, заработная плата работника – 3,5 тысячи гривен. Задолженность по зарплатам – до 4 лет, а общая задолженность по зарплате заводов оборонного концерна по состоянию на 1 ноября 2019 достигла 463 миллионов гривен. Как может человек уважать себя и работать на государство при такой низкой заработной плате, при том, когда руководители получают в более чем в сто раз большую зарплату?" – написал он.

Украинцы просят уменьшить зарплату Найему и Абромавичусу

Для сравнения, средняя зарплата украинцев в 2019 году составила 10 500 гривен.

Петицию можно поддержать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем опроверг информацию о зарплате в 300 тысяч гривен.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Айварас Абромавичус Мустафа Найем
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
так и надо,за це стояв майдан!слава писвизу,тэрмасу и евроотсососияции,а также онижедетам!
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2
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Гоша Злой
Гоша Злой
о, упоротые ватаны на работу вышли с комментами) зп выдали?
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3
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Гоша Злой, " вышли с комментами) зп выдали?". Если не секрет, то сколько получили? Судя что Злой, скорее всего мало
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3
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иноземцы замутили майданчик, облапошили хрюканов дeбильными лозунгами "геть вид России", чтобы панувать и вкусно жрать за их счет. Хрюканы через 6 рокив начали что-то подозревать...
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6
1

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