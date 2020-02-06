Украинцы просят уменьшить зарплату Найему и Абромавичусу

На сайте президента появилась петиция с требованием уменьшить зарплаты руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора Укроборонпрома Мустафе Найему и проверить результаты его деятельности.

Петиция зарегистрирована 6 февраля Вячеславом Павловым. В подписи к петиции автор отметил, что Найему в декабре насчитали 486,5 тыс. гривен зарплаты, а гендиректор ГК "Укроборонпром" Абромавичус предлагал увеличить свою зарплату в 18 раз.

По словам Павлова, это недопустимо.

petition.president.gov.ua

"Это при том, что в ноябре 2019 президент Украины был очень удивлен низкими зарплатами на предприятие оборонной отрасли, входящие в "Укроборонпром". В частности, на Харьковском авиационном заводе, заработная плата работника – 3,5 тысячи гривен. Задолженность по зарплатам – до 4 лет, а общая задолженность по зарплате заводов оборонного концерна по состоянию на 1 ноября 2019 достигла 463 миллионов гривен. Как может человек уважать себя и работать на государство при такой низкой заработной плате, при том, когда руководители получают в более чем в сто раз большую зарплату?" – написал он.

Для сравнения, средняя зарплата украинцев в 2019 году составила 10 500 гривен.

Петицию можно поддержать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем опроверг информацию о зарплате в 300 тысяч гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram